Alenka Bratušek ponesrečena, pristala je v bolnišnici (FOTO)

Kot kaže, bo moralaza nekaj časa čevlje s peto pospraviti v omaro. Na facebooku je objavila fotografijo, ki razkriva, da si je poškodovala nogo in je morala obiskati jeseniško bolnišnico, kjer so ji jo povili do kolena.»Se zgodi,« je zapisala Bratuškova, dodala, da je osebje v jeseniški bolnišnici res vrhunsko, in se mu zahvalila. Fotografija še razkriva, da si mora od zdaj poslanka in predsednica opozicijske stranke SAB pri hoji pomagati z berglami. Številni njeni podporniki so ji zaželeli vse dobro in zapisali, da ji želijo čimprejšnje okrevanje.