Politična scena v preobratu: Logarjevi Demokrati že tretji, Golobovo Gibanje Svoboda se vrača

Podpora vladi je po septembrskem padcu opazno zrasla, kaže zadnja anketa Medianine raziskave javnega mnenja. Delež tistih, ki podpirajo delo vlade, je narasel za deset odstotnih točk na 36 odstotkov, nasprotuje pa ji 50 odstotkov vprašanih.

Vzporedno se zmanjšuje število neodločenih volivcev, a še vedno predstavlja skoraj tretjino vprašanih, poroča 24ur.

SDS vodi, Gibanje Svoboda okreva

SDS ohranja vodilno pozicijo z 20 odstotki podpore, sledi pa ji Gibanje Svoboda, ki je po prejšnjem padcu znova pridobilo zaupanje 15 odstotkov vprašanih. Tretje mesto pripada SD s 7,6 odstotka, Levica ostaja na 5 odstotkih, Nova Slovenija pa na 4 odstotkih.

Med neparlamentarnimi strankami je najbližje parlamentarnemu pragu Vesna, medtem ko sta Piratska stranka in Resnica pri 2,5 odstotka. Skoraj četrtina volivcev pa bi volila drugo stranko ali ostaja neopredeljena.

Lestvica priljubljenosti brez večjih pretresov

Na vrhu lestvice priljubljenosti sta izenačena gospodarski minister Matjaž Han in predsednica države Nataša Pirc Musar. Vladimir Prebilič ostaja tretji, sledita predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in finančni minister Klemen Boštjančič.

Luka Mesec je napredoval za pet mest na lestvici priljubljenosti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Anže Logar je po ustanovitvi svoje stranke zdrsnil na šesto mesto. Znotraj koalicije so politiki pridobili, medtem ko so opozicijski predstavniki, vključno z Janezom Janšo, Jelko Godec in Matejem Toninom, nazadovali – slednja sta zdaj na dnu lestvice.

Največji skok meseca je zabeležil minister za delo Luka Mesec, napredoval je za pet mest, za tri pa njegova strankarska kolegica Asta Vrečko, prav tako je za tri mesta napredoval premier Robert Golob, ki je ta mesec na 17. mestu, navaja 24ur.

Logarjevi Demokrati na tretjem mestu

Mediana je prvič preverila podporo volivcev novim političnim projektom. Če bi bile volitve v nedeljo, bi poleg obstoječih strank največ podpore med novinci prejela stranka Anžeta Logarja Demokrati (10,7 odstotka), sledijo stranke Vladimirja Prebiliča (7,5 odstotka) in Glas upokojencev Pavla Ruparja (3,5 odstotka).

Stranka Karla Erjavca dosega dober odstotek, novi politični projekti Marka Lotriča in Petra Gregorčiča pa za zdaj ostajajo pod pragom enega odstotka.

Kljub vsem premikom ostaja velik delež neopredeljenih volivcev, kar kaže na še vedno odprt prostor za politične preboje ali morebitne spremembe.