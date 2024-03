Šopirijo se pred množico, policija opozarja: pri takšnem početju so posledice nepredvidljive

V začetku tedna smo poročali o nevarnem divjanju v garažni hiši pri nakupovalnem središču na Rudniku. Tam je radovedna množica opazovala voznike, ki so se z objestnim ravnanjem šopirili pred gledalci in pri tem ogrožali tako sebe kot druge, prizaneseno ni bilo niti tamkajšnji infrastrukturi.

Še eno neprijavljeno srečanje ljubiteljev predelanih in športnih vozil je v garažni hiši Velenjka v Velenju potekalo v soboto popoldan.

Policisti so na mestu dogodka izdali 15 plačilnih nalogov in pet opozoril, nastala pa je tudi škoda na garažni hiši, saj se je eden od udeležencev zaletel v steber.

Odgovorni na Policiji pravijo, da se bodo v prihodnje tovrstne problematike lotevali tako kot do sedaj. »Aktivno spremljamo socialna omrežja in ob potrjenih informacijah izvedemo nadzor, da preprečimo kršitve cestnoprometnih predpisov in ogrožanja udeležencev v cestnem prometu,« je za Slovenske novice povedala predstavnica za odnose z javnostmi.

Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec/delo

Sprejemali ne bodo nobenih posebnih taktik za spopadanje s tovrstnimi kršitvami. »Če je policija o možnosti ilegalnih cestnih dirk obveščena, pripravi načrt dela, s katerim se opredelijo naloge, čas in kraj ukrepanja ter število sodelujočih policistov, ki bodo to nadzirali. Če pa to ni prijavljeno in smo obveščeni naknadno, pa se kljub temu policija glede na okoliščine organizira ter zagotovi število policistov in njihove naloge glede na čas in kraj takšne nelegalne prireditve,« je pojasnila.

Čredni nagon

Na spletu je zakrožil posnetek, na katerem so se mladoletniki policistom posmehovali in ovirali njihovo delo. »V takšnih primerih je potrebna posebna previdnost, saj je na takšnih prireditvah po navadi večje število udeležencev, zato mora biti ukrepanje policije taktično, da ne pride do še večjih neredov in množičnega kršenja javnega reda in miru ali cestnoprometnih predpisov,« je dejala predstavnica.

Dotaknila se je še psihološkega vidika takšnih dogodkov: »Ob tem pride do izraza tudi psihologija množice, pri čemer si tudi posamezniki veliko več upajo kot takrat, ko so sami. V današnji dobi tehnologije, ko imajo vsi mobilne telefone, postopke policistov zelo radi posnamejo in objavljajo na socialnih omrežjih. Če policija ne ukrepa takoj, pa se s tem v javnosti pogosto daje negativen občutek, da zadeve niso pod nadzorom.«

»Če je le možno, se postopki snemajo, udeleženca, ki krši javni red in mir in ne spoštuje zakonite odredbe policista, policisti jasno in glasno opozorijo, da preneha s kršitvijo, če pa s kršenjem ne preneha, se zoper njega lahko uporabijo prisilna sredstva,« je pojasnila.

Kakšne so sankcije?

Mladoletnim storilcem v skladu z določili Zakona o prekrških (ZP-1) podajo obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. O sankciji zoper mladoletnika nato odločajo tam. Kazniva dejanja obravnavajo po Kazenskem zakoniku (KZ-1).

Policija javnost poziva, naj ne sodeluje pri tovrstnem početju, saj so posledice nepredvidljive. Pravijo, da je v prvi vrsti treba gledati na svojo varnost.