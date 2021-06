Poletna šola hipnoze v Ljubljani in Mariboru

Ste kdaj razmišljali, da bi se naučili hipnoze in bi jo lahko uporabili na sebi ter z njo pomagali tudi drugim?

S hipnozo boste končno dobili daljinca za upravljanje s svojim umom in svojimi mislimi.Hipnoza in samohipnoza se dogajata v vas in okrog vas vsak dan, 24 ur na dan, tudi če tega ne veste ali če se tega ne zavedate povsem. Vsaka misel, ki jo imate, vsaka beseda, ki jo izrečete, vpliva na to, kako se vi počutite in kako se počutijo drugi okrog vas. Vsa zunanja in notranja komunikacija je hipnoza oz. samohipnoza. Hipnoza ima zaradi t. i. odrske hipnoze žal pogosto negativen predznak, vendar je to orodje, ki bi ga morali poznati vsi in ga pridobiti že v osnovni šoli ali celo v vrtcu. Hipnoza je eno od najučinkovitejših orodij za programiranje uma, spreminjanje prepričanj, vedenja in doseganja želenih ciljev.Naročnik oglasne vsebine je Zema d.o.o.