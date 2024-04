Poleg Tanje Ribič bodo kandidirali še dva bivša novinarja nacionalke in znana igralka

Kot smo že poročali, se zunajparlamentarna stranka Resnica na junijske evropske volitve podaja z znanimi obrazi. Na listi so med drugim tudi novinarka Polona Frelih, igralka Tanja Ribič, pisatelj in kolumnist Branko Gradišnik. Temu zgledu sledi očitno tudi stranka Desus.

Saša Pavček

Tako so se kot kandidati skupne liste Desusa in Dobre države med drugim znašli bivši novinar Uroš Lipušček, igralka Saša Pavček in še en novinar Drago Bulc. Tu je tudi znani ekonomist profesor Bogomir Kovač. Kandidati skupne liste tako večinoma prihajajo iz civilne družbe, med njimi je manj politično opredeljenih. To vidijo kot svojo prednost, saj prav civilna družba najbolj zaznava vpliv politike ter njenih zmot, so prepričani.

Drago Bulc

Uroš Lipušček

V obeh strankah se sicer nadejajo, da jim bo skupen nastop na evropskih volitvah prinesel vsaj en poslanski sedež v Evropskem parlamentu.