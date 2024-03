Tanja Ribič gre v politiko

Stranka Resnica Zorana Stevanovića se na evropske volitve podaja z nekaterimi znanimi obrazi. Na listi bodo poleg Stevanovića med drugim novinarka Polona Frelih, igralka Tanja Ribič, pisatelj in kolumnist Branko Gradišnik ter zdravnika Sabina Senčar in Stanko Pušenjak. Vrstni red liste bodo sporočili naknadno, so zapisali v stranki.

»Gre za edinstveno listo strokovnjakov za posamezna področja. Gre za glas ljudi, ki do sedaj niso bili slišani in slovenski glas, ki še ni bil slišan,« so ob predstavitvi kandidatov, s katerimi se bo stranka podala na junijske evropske volitve zapisali v Resnici.

Polona Frelih je novinarka in nekdanja dopisnica iz Rusije. Po mnenju Resnice bi kot »odlična strokovnjakinja za geopolitiko v Evropski parlament prinesla globoko razumevanje mednarodnih razmer in konfliktov, kar bi izboljšalo odločanje in strategijo Slovenije na evropski ravni«.

Ginekologinja Sabina Senčar, ki je bila tudi kandidatka stranke na zadnjih predsedniških volitvah, bi z jasnimi stališči do aktualnih zdravstvenih vprašanj »prispevala k izboljšanju zdravstvenih politik in varovanju človekovih pravic v Evropskem parlamentu«, porodničar Stanko Pušenjak pa bi »s kritičnim pristopim do škodljivih mednarodnih pogodb igral ključno vlogo pri oblikovanju transparentne, odgovorne in ljudem prijazne politike«.

Igralka Tanja Ribič bi kot »kulturnica in borka za pravičnost lahko prispevala k razvoju bolj vključujoče in pravične evropske družbe«, nekdanji direktor policije Bojan Potočnik pa bi bil »pridobitev za evropsko politiko s svojim dolgoletnim delom na področju nacionalne in mednarodne varnosti,« so zapisali.

Geopolitični strokovnjak Neven Polajnar bi prispeval k oblikovanju bolj celostnih in proaktivnih odzivov na mednarodne in druge družbene ter politične odzive, doktorica veterinarske medicine in zagovornica samooskrbe Katja Kokot pa »zagotovo ne bi bila tiho pri opozarjanju na zakonodajne nesmisle«.

Izkušnje pisatelja, kolumnista in prevajalca Branka Gradišnika, ki združujejo literarno ustvarjalnost in analitično ostrino, »bi lahko znatno prispevale k bolj odprti in vključujoči evropski politiki«, so prepričani v stranki.

Med kandidati je tudi predsednik stranke Zoran Stevanović, ki bi, kot so zapisali, v Evropskem parlamentu »zagotovil močan glas za zaščito nacionalnih interesov in spodbujanje odločitev, ki so v korist ljudi«.