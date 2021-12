Pokorn: Cepljenje otrok od pet do 11 let že naslednji teden

Evropska agencija za zdravila (Ema) je prejšnji teden dala soglasje k uporabi Pfizerjevega cepiva za otroke od 5. do vključno 11. leta. Ti bodo prejeli tretjino odmerka za odrasle, injicirali jim bi ga prav tako dvakrat, med prvim in drugim odmerkom bi bilo dva tedna razmika.

Na današnji novinarski konferenci je strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn dejal, da je varnostni profil cepiv za to starostno skupino dober, da je bilo pogostih stranskih učinkov v izvedeni študiji na 1000 otrocih manj kot pri starostni skupini od 12 do 15 let. Imunost, ki jo vzbudi manjši odmerek cepiv, je po njegovem zadostna, analiza da je pokazala 90-odstotno učinkovitost cepiva za to starost. »Priporočamo cepljenje predvsem pri otrocih, ki imajo osnovne bolezni – srčno napako, različna nevrološka stanja, stanja z okrnjeno imunostjo, pri otrocih z izrazito prekomerno težo. Pri njih je večja verjetnost, da bi v težji obliki prebolevali covidno okužbo. Glede na to, da cepljenje zmanjšuje verjetnost okužbe in prenosa na druge, se cepljenje priporoča tudi drugim otrokom v tej starosti. Osebno zadržkov do cepljenja nimam.«

Predvidevajo, da bodo na pediatrični kliniki naslednji teden že lahko začeli cepljenje te starostne skupine otrok. Po podatkih NIJZ so lani od septembra do decembra zabeležili nekaj več kot 4000 okužb pri otrocih, letos je to število bistveno višje. Do sredine novembra je bilo potrjenih več kot 30.000 okužb. Na pediatrični kliniki je bilo do zdaj hospitaliziranih več kot 80 otrok, pri katerih je bila potrjena okužba z novim koronavirusom.

Na intenzivni doslej 10 kritično ogroženih otrok

Covid -19 lahko pošteno ogrozi tudi otroško populacijo, čeprav večina otrok okužbo preboli v lažji obliki. Glavna medicinska sestra intenzivnega oddelka za otroke na UKC Ljubljana Marjana Koren Golja je povedala, da so na intenzivnem oddelku doslej obravnavali 10 kritično ogroženih otrok, lani prvega izmed njih. »Otroci še vedno zbolevajo. Imamo kadrovsko stisko. V rdeči coni ni mogoče, da bi bili starši ves čas z njimi, niti mati. Prvi novorojenček, ki je bil obravnavan pri nas, je bil hospitaliziran tri tedne, mati in oče ga nista videla tri tedne. To so bile zelo stresne situacije tako za starše kot za nas.«

Otroci imajo več težav kot odrasli dva tedna po okužbi

Tadej Avčin, predstojnik Službe za alergologijo in revmatologijo ter klinično imunologijo pravi, da covid 19 pri otrocih povzroča dve obliki težav:

– akutne bolezenske zaplete, ko je okužba sveža in je virus še v telesu – otroci imajo buren imunski odziv in so sposobni virus hitro zaustaviti, zato so tovrstne težave redke,

– avtoimunske zaplete, ki se pojavijo vsaj dva tedna po stiku z virusom, ker se buren odziv imunskega sistema ne zaustavi – teh je pri otrocih več (1 na 1000); tak imunski odziv povzroči avtoimunske zaplete, med drugim večorganski vnetni sindrom.

Doslej so obravnavali že 49 primerov otrok z omenjenim sindromom, najmlajši je bil star štiri mesece, najstarejši pa 18 let.