Pokojninska novela, ki jo predlaga koalicija

Koalicijski poslanci so sredi julija v parlamentarno proceduro vložili predlog pokojninske novele. Vodji poslanskih skupin NSi in SMC,in, sta pojasnila, da želijo z novelo odpraviti nekatere anomalije, nelogičnosti in krivice. Ob tem pa sta spomnila, kaj so za upokojence naredili v letu in pol.Kot je dejal Horvat, sicer prvopodpisani pod zakonski predlog, se je koalicija s koalicijsko pogodbo zavezala, »da bo s posebnim čutom delovala za starejše«. Tako so po njegovih besedah poleg »tektonskih premikov na področju gradenj domov za starejše« upokojencem pomagali tudi z višjimi pokojninami. Pokojnine so se v letu in pol povišale praktično za osem odstotkov, kar na letni ravni pomeni eno dodatno pokojnino, je navedel Perič.Horvat je pri tem spomnil na izredno uskladitev pokojnin za dva odstotka decembra lani, dvakrat izplačan solidarnostni protikoronski dodatek za vse upokojence z nižjimi pokojninami od 700 evrov, zvišanje najnižjih invalidskih pokojnin na 389 evrov, zvišanje najnižjih pokojnin na 279 evrov, zvišanje zagotovljene starostne pokojnine za 40 let delovne dobe na 620 evrov ter dvig odmernega odstotka za moške na 63,5 odstotka do 1. januarja 2023. Če k temu dodamo še druga redna izplačila, redne uskladitve in junija izplačani redni letni dodatek, so finančni učinki v višini 745 milijonov evrov, je povzel.S predlagano novelo bi se tistim, ki so se na podlagi pokojninskega zakona iz leta 1999 prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko zavarovanje in nepretrgoma plačevali prispevke tudi po uveljavitvi pokojninske reforme s 1. januarjem 2013, v pokojninsko dobo brez dokupa štel tudi čas prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po 1. januarju 2013.Moškim želijo omogočiti uveljavljanje dodatnega odmernega odstotka zaradi skrbi za otroke. Še ena rešitev je po Peričevih besedah uveljavitev enakosti pravic za prejemnike vdovskih in družinskih pokojnin. »Gre za t. i. izenačitev izvedenih pravic, predvsem kar zadeva kmete, zlasti ko so ti plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od osnov, ki so se štele za širši obseg pravic,« je pojasnil.Kot eno od predlaganih rešitev je omenil tudi novo odmero najnižje pokojnine za zavarovance, ki so opravljali kmetijsko dejavnost in so dopolnili polno pokojninsko dobo. »V tem smislu se najnižja pokojnina zvišuje iz približno 280 na 388 evrov,« je povedal Perič.Predlagajo tudi novo odmero vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, pri čemer gre po Peričevih besedah predvsem za pravice, ki so bile pridobljene pred uveljavitvijo pokojninske novele, ki je začela veljati 1. maja. Prav tako se predvideva vzpostavitev zakonske pravne podlage za sofinanciranje promocije in izvedbe rekreativnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in uživalcev pokojnin v okviru invalidskih in upokojenskih organizacij, kar je bila želja Zveza društev upokojencev.Na novinarsko vprašanje o morebitni podpori Desusa, je Horvat dejal, da verjame, da bo Desus predlog podprl. Sami pa so naklonjeni njihovemu predlogu, ki predvideva izredno uskladitev vseh pokojnin za 3,5 odstotka. »O tem se bomo v koaliciji še naprej pogovarjali, smo pa, kot rečeno, tej njihovi rešitvi naklonjeni, ker gre za popravo krivice, ki se je zgodila nekaterim upokojencem,« je dejal.