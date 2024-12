Pokojnine višje za 4,6 odstotka

Slovenski upokojenci so prav gotovo veseli, da so že včeraj prejeli pokojnino za december, čeprav še ni zadnji delovni dan v mesecu. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) s tem ostaja pri dolgoletni praksi, da v decembru zaradi praznikov ne čaka z izplačilom na zadnji delovni dan v mesecu in hkrati v letu.

Redna februarska uskladitev pokojnin bo po finančnem načrtu Zpiza predvidoma 4,6-odstotna. Dokončen odstotek bo znan sredi februarja. Uskladitev bo izvedena s poračunom tudi za januar. V zavodu so ocenili, da to na letni ravni pomeni približno 350 milijonov evrov skupaj s prispevkom za zdravstveno zavarovanje upravičencev.

V sindikatu upokojencev bodo vztrajali, da se pokojnine tudi v bodoče usklajujejo tako kot doslej. FOTO: Leon Vidic

Vladna stran bo sicer v prihodnjem letu nadaljevala pogajanja s socialnimi partnerji o pokojninski reformi, ki bi ob dolgoživi družbi prinesla javnofinančno vzdržen sistem na eni strani in varno starost posameznikom na drugi.

Sindikat upokojencev je nedavno razburil minister za delo Luka Mesec, dejal je, da se bodo ljudje v skladu s predlagano pokojninsko reformo upokojili z višjo pokojnino kot po veljavni zakonodaji, a se bo počasneje usklajevala. »To bi vsem, ki so že upokojeni, prineslo še slabši ekonomski in socialni položaj, kar je nesprejemljivo,« so opozorili.

Človeka vreden standard

Mesec je dejal, da se nikoli več ne sme zgoditi krivica, ko so se ljudje upokojevali z odmernim odstotkom za izračun pokojninske osnove v višini malenkost nad 57 odstotki. Tako je pokojnina znašala le dobro polovico plače, ki so jo prejemali kot zavarovanci. Cilj reforme, o kateri se vladna stran zdaj pogaja s socialnimi partnerji, je po njegovem pojasnilu, da upokojenci dobijo »človeka vreden standard in da imajo kakovostno starost«.

Glede na izhodišča za reformo naj bi pri usklajevanju pokojnin, kjer je po veljavnem zakonu v 60 odstotkih upoštevana rast plač in v 40 odstotkih rast cen življenjskih potrebščin, postopno vse bolj upoštevali rast cen življenjskih potrebščin in vse manj rast plač. Tako bi bilo, dokler v letu 2033 ne bi rasti cen upoštevali v 80 odstotkih in rasti plač v 20 odstotkih.

Številni živijo pod pragom tveganja revščine. Foto: kasto80/Getty Images

Sindikat upokojencev Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pri tem opozarja, da to še ni dogovorjeno med partnerji v ekonomsko-socialnem svetu. Hkrati izražajo upanje, da »tudi nikoli ne bo«.

Usklajevanje kot doslej

Že danes več kot 300.000 upokojenk in upokojencev prejema nižjo pokojnino od 900 evrov, medtem ko je prag tveganja revščine 903 evre. »Koliko bi jih prejemalo nižje pokojnine od praga revščine šele, če bi pokojnine usklajevali še počasneje oziroma še slabše kot doslej?« sprašujejo. Po njihovih besedah z dolgoročnega vidika počasnejše usklajevanje pokojnin ne glede na višji odmerni odstotek ni niti v interesu bodočih upokojencev. V sindikatu bodo vztrajali, da se pokojnine tudi v bodoče usklajujejo tako kot doslej.

V skladu s predlagano pokojninsko reformo bi se upokojili z višjo pokojnino kot po veljavni zakonodaji.

Hkrati so izpostavili, da pogajanja o reformi v okviru ekonomsko-socialnega sveta še potekajo. »Zanje velja načelo, da ni nič dogovorjeno, dokler ni dogovorjeno vse. Socialni partnerji so se dogovorili tudi, da o posameznih rešitvah ne bodo javno govorili, dokler ne bo vse dogovorjeno, kar bi morali upoštevati vsi vključno z ministrom,« so opomnili.