Poklic, ki odvrača mlade in je eden najbolj tveganih

V Sloveniji živi pod pragom revščine več kot 250.000 ljudi. Številni revni, takšnih naj bi bilo 85.000, so stari nad 65 let. Strokovnjaki opozarjajo, da so med revnimi največkrat prezrta skupina stare in samske ženske, ki so vse življenje opravljale slabo plačana dela ali pa so bile daljši ali krajši čas doma zaradi skrbi za otroke in onemogle; na drugem mestu med pozabljenimi skupinami med revnimi starimi pa so že kmetice in kmetje. Leta 2007 je bilo 10.000 kmetov, leta 2021 le še 4100. Samomorov je pri kmetih štirikrat več kot v drugih poklicih. Med letoma 1945 in 1972 kmetje niso imeli ...