Pohitite, naš nagradni natečaj se izteka

Štiridesetdnevni postni čas se polagoma končuje. Izteka pa se tudi čas za našo nagradno akcijo Naj pirhi Slovenskih novic. Svoje jajčaste umetnine lahko pošljete namreč le še do tega ponedeljka, 25. marca, na naslov Delo, d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi.

Obstaja pa še ena možnost: prav ta ponedeljek, 25. marca, jih lahko prinesete tudi osebno, saj jih bomo sprejemali v kiosku na ploščadi pred stavbo Slovenskih novic v Ljubljani, med 10. in 14. uro; s seboj obvezno prinesite tudi izpolnjeno prijavnico!

V kiosku, na ploščadi pred stavbo Slovenskih novic, bomo vaše izdelke sprejemali ta ponedeljek, med 10. in 14. uro.

V času, ko jih bomo sprejemali, bo za nami že cvetna nedelja, nato sledi le še veliki finale: najprej se bomo na veliki četrtek spominjali zadnje večerje, na veliki petek bodo vsi zvonovi utihnili in potem pride še velika sobota, namenjena tišini in premišljevanju. Pripravljale se bodo jedi za velikonočni blagoslov. Gospodinje bodo napolnile košare, v katerih ne bodo manjkali šunka ali katero drugo prekajeno svinjsko meso, ki ponazarja odrešenikovo telo, pa seveda potica, ta ponazarja njegovo trnovo krono, v košari bodo še hren (žeblji, s katerimi je bil pribit na križ) in na rdeče pobarvana jajca, spomin na njegove kaplje krvi ter na novo življenje.

7 do 9 žegnov je treba pojesti, če želiš biti močan.

Vsem tistim, ki se nemara še odločate, kakšen pirh boste izdelali v zadnjih izdihljajih nagradnega natečaja Naj pirhi Slovenskih novic, ponujamo namig, in sicer kako so to delale naše haloške babice, ki so potrebovale jajca, cvetlice, trave, lističe, stare nogavice, takšne ženske in tanke, vrvico ter večjo količino čebulnih olupkov. Jajca so v naslednjem koraku obložile s cvetovi in lističi ter jih prilepile z jajčnim beljakom. Povile so jih v nogavico in položile v lonec, v katerem so bili voda in čebulni olupki, potem pa so vse skupaj še deset minut kuhale. Pustile so, da so se jajca ohladila v tekočini, in jih šele nato vzele iz nogavice. Jajca so še narahlo premazale z mastjo in jih položile v košarico.

A tudi te vrste pirhi so se med seboj opazno razlikovali. Razlikovali so se zaradi domišljije, ki so jo premogle gospodinje. Razliko so delali njihova domišljija, radovednost, pogum, inovativnost. Razliko je vselej delala tudi spoštljivost do naše bogate tradicije.

Ko bo sonce na veliko soboto zašlo – tedaj bo konec molka. Takrat se bo tudi že vedelo, kateri pirhi so bili v našem nagradnem natečaju letos najlepši. Že naslednje jutro se bodo družine zbrale pri zajtrku in šele po vstajenski maši bodo lahko poskusili tudi dobrote iz košare. Ljudsko prepričanje je, da mora posameznik, če želi biti močan vse leto, pojesti od 7 do 9 žegnov.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Naj pirhi Slovenskih novic.