Poglejte te starodobnike: jeklenim lepotcem čas ne pride do živega (FOTO)

Kot je povedal dr. Emil Šterbenk, navdušenec nad ohranjanjem tehnično-kulturne dediščine iz romantične vasice Šmartno ob Paki, so se za okroglo obletnico vrnili h koreninam. Že leta 1947 so njihovi predhodniki ustanovili avto-moto društvo, kar je takrat veljalo za eno naprednejših dejanj.

Ena od osnovnih nalog Avto-moto društva in Društva ljudska tehnika Šmartno ob Paki je bila avtomobilsko opismeniti prebivalce po izčrpani domovini po drugi svetovni vojni, po kateri je ostalo le nekaj vojaško-tehničnega napredka.

Skrb za zeleni planet

»Čeprav smo v tem času bolj osredotočeni na starodobništvo in ohranjanje tehniške kulturne dediščine, prvotne naloge nismo nikoli opustili. V AMD-DLT Šmartno ob Paki vse od ustanovitve skrbimo predvsem za dviganje ravni prometne varnosti in kulture zdrave mobilnosti,« nam je ob jubilejnem dogodku povedal mojster za dokumentiranje vsega, kar je preživelo dolgo dobo klasičnega avtomobilizma. Na pragu dobe električne mobilnosti vsestranski publicist Šterbenk izkazuje visoko spoštovanje do vsega, kar od parnega stroja naprej poganja svet, kot visoko zaveden znanstvenik pa vleče poteze za ohranitev edinega zelenega planeta v našem Osončju.

AMD-DLT Šmartno ob Paki je nedavno organiziralo 10. Pilihov memorial, srečanje ljubiteljev starodobnih vozil, ki so ga ob prezgodaj preminulem zanesenjaku, predsedniku društva Marjanu Pilihu pripravili v zelo slabih vremenskih razmerah. Kljub jutranjemu nalivu se je v Šmartno ob Paki pripeljalo okrog petdeset vozil različnih znamk, modelov in spoštljive starosti. Prava parada ponosa lastnikov, ki se vsako poletje selijo na različna druženja in spoznavajo slovenske kraje ter tehnično-turistične znamenitosti.

Inštruktorji vse več pozornosti posvečajo starejšim generacijam.

Tokrat so si za traso izbrali center AMZS na Vranskem, kjer so se oblaki nazadnje le umaknili, kar je omogočilo program preventive in varne vožnje. Motoristi so izkoristili gostoljubje ostalih voznikov in na suhem sodelovali v celotnem dogajanju. Preden pa je železna karavana krenila na pot, so goste z dobrodošlico počastili predsednik društva Slavko Šket, župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar in zaslužni, predzadnji predsednik društva Danilo Arčan. Pozdrave in dobre želje sta v živo izrekla izkušena strokovnjaka, predsednik SVAMZ Franci Škrjanec in predstavnik AMZS Bogomir Steklasa, ki je izrazil zadovoljstvo, da se ohranja spomin na zaslužne predhodnike, kot je bil Pilih, ter da društveno dejavnost podpirajo tudi strokovnjaki in vodstvo lokalne skupnosti.

Preizkusili pijana očala

Po sprejemu pri Kozolcu so se udeleženci odpeljali v AMZS Center varne vožnje na Vranskem in s tamkajšnjimi strokovnjaki preživeli dve zelo koristni uri. Inštruktor Danijel Granda je povedal, da vse več pozornosti posvečajo starejšim generacijam, jim pomagajo obnavljati znanje in jih seznanjajo z novostmi. Ekskurzijo so tokrat posvetili reševanju iz prevrnjenega vozila, spregovorili so o pnevmatikah, njihovih značilnostih in vzdrževanju, preizkusili so pijana očala in se tako prepričali, da alkohol zares ne spada za volan. Ogledali so si tudi vse postaje na poligonu varne vožnje in pod nadzorom preizkusili, kako se štirikolesni starčki vedejo na spolzki podlagi. Okrepljeni z novimi spoznanji in izkušnjami so se z vožnjo v lepšem vremenu vrnili v Šmartno na družabni del, kjer jih je čakala še podelitev priznanj za zasluge.

Pokali za atraktivne Organizatorji so udeležencem jubilejnega dogodka izrekli priznanja, najatraktivnejšim pa podelili pokale in darila za vozila ter opremo v naslednjih kategorijah: najatraktivnejši avtomobil: citroën 2CV – spaček, letnik 1979, lastnik Jože Dani, Murska Sobota; najatraktivnejše motorno kolo – tomos colibri, letnik 1957, lastnik Marjan Pograjc, Izlake; modna skladnost lastnika in vozila, kategorija avtomobil – Ameriška vojna vozila, letnik 1943, Ekipa iz Društva ljubiteljev starodobnih vozil Črna, Črna na Koroškem; modna skladnost lastnika in vozila, kategorija motorno kolo – tomos automatic A3, letnik 1978, lastnik Marko Berzelak, Šmartno ob Paki.

Najstarejši je bil tudi tokrat Celjan Mirko Rems s svojim znamenitim fordom A, ki ima letnico 1928, obiskovalci pa nismo spregledali niti Klare Hržica z enim prvih modelov fička 600. Ob vsem doživetem so bili zadovoljni tako prireditelji kot sodelujoči šoferji iz Savinjske in Šaleške doline ter domačini v dolini pod Goro Oljko. Preminulemu prijatelju Pilihu so na bližnjem grobu prižgali svečo spomina, v znak vztrajnosti pa napovedali naslednje srečanje, ki bo 6. julija 2024.

