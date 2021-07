Poglejte posledice neurja pri nas (FOTO)

Posledice neurja v Brezjah pod Nanosom. FOTO: Erika, bralka poročevalka

Agencija RS za okolje (Arso) je že dopoldne izdala opozorilo pred neurji. »Danes sredi dneva in popoldne bodo predvsem v južni polovici Slovenije nastajala krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo.«V Brezjah pod Nanosom je nevihtni oblak povzročil kar veliko škode. Neurje je ta del Slovenije zajelo okoli 13. ure, bralkapa nam je poslala fotografije opustošenja.Sicer pa je nevihtno vreme povzročilo nevšečnosti tudi drugod. Ob 15.40 je v Temenici (občina Ivančna Gorica) zaradi udara strele zagorel drog električne napeljave. Požar se je razširil na bližnjo starejšo leseno hišo. Posredovali so gasilci PGD Temenica, pogasili požar, odprli leseno steno, odstranili zažgan inventar in objekt pregledali s termovizijsko kamero.