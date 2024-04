Poglejte, na kakšen prizor je gozdar naletel v gozdu. Kaj bi storili vi? (VIDEO)

Profil Slovenski državni gozdovi je na facebooku objavil video, v katerem se pojavi prav posebna, redka žival. In to ne le ena – temveč tri! Poglejte, kaj so zapisali.

Gozdar je med delom naletel na redek prizor. FOTO: Slovenski Državni Gozdovi Zajem Zaslona

»Kar vam predstavljamo danes, je redko celo za gozdarje! Med čakanjem na kamion je naš odpremnik David Šircelj v torek doživel komaj verjeten prizor; izza ovinka pride prvi ris, kmalu za njim še en mlajši, nato pa še en mladiček,« so delili s sledilci.

»Risi so se ležerno sprehajali po gozdni cesti in se zabavali na hlodih. Umaknili so se šele, ko je David stopil iz avta, pa še to ne ravno panično.«

Zaradi varnosti risov, ki so v Sloveniji zaščiteni, lokacija ostaja skrivna, namenoma je niso izdali.