Poglejte, kako štirinajst društev skrbi za pot Štirinajste (FOTO)

Planinska zveza Slovenije – Savinjski meddruštveni odbor planinskih društev, Planinsko društvo Ljubno ob Savinji, Občina Ljubno in Združenje borcev za vrednote NOB Zgornje Savinjske doline, KO Ljubno, so organizirali planinski pohod po zadnjem odseku obnovljene, 181 km dolge Planinske poti XIV. divizije, od Smrekovca do Ljubenskih Rastk. Traso je lani v knjigi, planinsko-zgodovinskem vodniku, slikovito popisal alpinist iz Celja Franci Horvat, predstavili pa so jo v Kajuhovi spominski sobi v Zavodnjah: 600 izvodov je šlo za med, zato so jo ponatisnili v isti nakladi z nekaj dodatki. Zadnjo etapo te poti, iz Sedlarjevega do Rastk v občini Ljubno ob Savinji, so si tako vodstvo MDO in člani številnih društev Savinjske regije izbrali za tradicionalno srečanje.

Nove markacije in table

Pohoda se je udeležilo 205 planink in planincev, pri podvigu pa so sodelovala številna planinska društva z območja, med njimi PD Laško, Žalec, Vinska Gora, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, ter vsa društva iz Zgornje Savinjske doline. Planinci so se zgodaj dopoldne zbrali na Smrekovcu, od koder so se povzpeli na vrh, na 1577 metrov višine, ter od pet do šest ur hodili prek Komna, sedla Lipovec, obiskali partizansko bolnišnico Bolnico Celje ter se spustili do Ljubenskih Rastk, kjer je pohod na Štajersko pred 79 leti končala hudo zdelana partizanska XIV. divizija. Oskrbnik planinskega doma na Smrekovcu Tomo Drolec je ob začetku poti pospremil pohodnike z željo za varen korak in prijetno počutje, vodja organizacije Manja Rajh iz Savinjske doline, ki je prehodila že vse etape te s krvjo borcev prelite poti, pa je bila zadovoljna z odzivom.

Kažipot po Smrekovškem pogorju

Pohodniki so že na Smrekovcu prejeli prvi žig in se vpisali v dnevnik vezne planinske poti, transverzale Štirinajsta, ob poti pa žig z zvezdo vtisnili še na Komnu, v Bolnici Celje in na cilju v Ljubenskih Rastkah. To pot so markacisti PD Ljubno v sodelovanju z Odborom za poti Savinjski MDO PD na novo označili in postavili zelo pregledne smerne table. Na Smrekovcu so srečali tudi skupino planinskega podmladka iz OŠ Šmartno ob Paki, ki jo je z malce skrajšano traso vodil planinski vodnik Danilo Verzelak in ob srečanju povedal, da tudi za hribolazenje velja, kar se Janezek nauči, to pač zna in počne. Pot se je tako začela in za vse pohodnike srečno končala po ogledu izvirnega objekta povsem prenovljene Bolnice Celje.

Šalamonu zlati častni znak PZS

Po prihodu na prostor pred kostnico in spomenikom borcem za svobodo ter žrtvam fašizma je vodnik v imenu domačinov in kulturnikov KD Ljubno izrazil dobrodošlico na kraju, »kjer se je 25. februarja 1944 uradno končala zgodovinska epopeja, pohod XIV. divizije na Štajersko«. Kulturniki, ki jih je vodila prosvetarka Lenka Kralj, so po polaganju venca k spomeniku padlih za svobodo priredili izjemen program s slovesnostjo ob zaključku obnove planinske poti; program so posvetili zgodovini dogodkov v NOB, legendarnemu pohodu XIV. divizije in vlogi upornega partizanskega pesnika Karla Destovnika - Kajuha. Pohod, ki so se mu na koncu poleg planincev pridružili tudi predstavniki nekaterih borčevskih združenj, so organizirali predsednica SMDO PD Manja Rajh, Bernard Štiglic, predsednik PD Ljubno Marko Artič, vodja odbora za planinska pota, Franjo Naraločnik, župan Občine Ljubno, Ivan Šalamon, vodja Odbora za obnovo VPP XIV. divizije, Polona Levar Kramer, predsednica ZB za vrednote NOB Zgornje Savinjske doline – KO Ljubno, in drugi.

Od planinskega doma na Smrekovcu je vsaj šest ur do Ljubnega. FOTO: Jože Miklavc

Kraljeva, ki je združila glasbenike pevce, recitatorje, učence in v scenariju povezala planinske markaciste, planince pohodnike ter borce za osvoboditev izpod nemškega jarma, je pričarala splet pesmi upora, tovarištva in planinarjenja kot pomembne družbene vrednote. Ob tej priložnosti sta Rajhova in Jože Bobovnik, podpredsednik PZS, Šalamonu podelila zlati častni znak PZS in novo izdajo knjige planinsko-zgodovinski vodnik Po poteh XIV. divizije za večkrat prehojeno celotno traso ter za strokovno podporo pri obnovi, saj je 14 planinskim društvom, ki so skrbniki ali odgovorni upravitelji te poti, pomagal z nasveti in besedili za okrog 300 smernih tabel.