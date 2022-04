Poglejte, kako sta se v državnem zboru udarila Janša in poslanec LMŠ

Pred preiskovalno komisijo državnega zbora o domnevnem nezakonitem financiranju SDS se je danes nadaljevalo zaslišanje premierja in predsednika SDS Janeza Janše. Pred komisijo je 3. marca med drugim zanikal, da bi SDS v preteklosti kakor koli vplivala na poslovanje podjetja NTV24, saj gre za delniško družbo, in podjetje Nova hiša, ki izdaja portal Nova24tv.si.

Na začetku zaslišanja je Janša dejal, da bo odgovarjal le na vprašanja, ki so predmet preiskave. A člani komisije so ga opozorili, da je na zaslišanju prisoten kot priča, zaradi česar je njegova naloga, da odgovarja na zastavljena vprašanja oziroma odgovor zavrne.

Prišlo tudi do besednega dvoboja

Poslanec Jani Möderndorfer (LMŠ) je na neki točki malce izgubil živce. »30 let se svaljkate po tem političnem prostoru, to je dediščina vaše politike. Jaz verjamem, da se ta politična era končuje, verjamem, da bomo prišli do dna in dobili odgovore na naša vprašanja,« je dejal. Premier pa je poslancu odvrnil, da bo zapustil zaslišanje, če se bo poslanec posluževal podobnih besed.

Möderndorfer je nato dejal še, da so zadeve malce ušle izpod nadzora, saj da bi morali postavljati vprašanja, priča pa naj bi odgovarjala. »To ni debatni krožek,« je protestiral.

Janša: Đuđićevo sem videl le enkrat

Premier je med drugim dejal, da Dijane Đuđić sicer ne pozna, temveč da jo je videl le enkrat, in sicer pri podpisu pogodbe za posojilo. Kot je že dejal v preteklosti, se ne spomni, da bi o posojilu Đuđićeve stranki SDS razpravljali na katerem koli od organov stranke. Preiskovalna komisija pa je bila po njegovem mnenju ustanovljena, ker se je tranzicijska levica ustrašila, da bo njen medijski monopol v Sloveniji vsaj malenkostno ogrožen.