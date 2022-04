Poglejte, kako so zaplesali v pomlad (FOTO)

Po dveh letih, ko so bolj ko ne delovali na daljavo ali v anonimnosti, je folklora vendarle spet v živo. V organizaciji JSKD OI Gornja Radgona in ob finančni pomoči občine Apače je v Kulturnem domu Apače potekalo območno Maroltovo srečanje odraslih folklornih skupin, ki so ga poimenovali Zaplešimo v pomlad, in sicer za občine Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Še pred začetkom revije, ki jo je vodila Simona Pirc Katalinič, vodja radgonske OI JSKD, je prisotne pozdravil tudi apaški župan dr. Andrej Steyer. Na srečanju, kjer so zaplesale štiri odrasle folklorne skupine, iz vsake občine po ena, ki jih je strokovno spremljal dr. Tomaž Simetinger, uveljavljen slovenski koreograf, etnolog in kulturni antropolog, do nedavnega tudi umetniški vodja Akademske folklorne skupine France Marolt, so kot gostje nastopili domači tamburaši, na odru so se jim pridružili številni folkloristi, pa tudi domači župan in občani, ki so skupaj zapeli tri pesmice.

Vsak ima svoj najljubši ples in naj se z njim predstavi.

»Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo. Obdaja nas povsod: v domovih, stavbah naših vasi in mest, bogata bera dediščine nas vabi v splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse do arheoloških najdišč. Dediščina niso le najdbe, zidovi in zaprašena umetnost, temveč njen vonj veje iz tradicionalnih veščin, obrti in druge nesnovne dediščine, iz zgodb, pesmi in plesov naših dedkov in babic. Tudi danes bomo videli del naše bogate kulturne dediščine,« je uvodoma dejala Simona Pirc Katalinič, ki je občinstvo opomnila, da ples »krepi telo in duha, zato poplesujte vsak dan, kjer koli že ste«, pred nastopom pa je predstavila vsako posamezno folklorno skupino.

Folklorno društvo Gornja Radgona, ki deluje že 38 let, pleše vzhodnoštajerske plese, predstavilo je koreografijo z naslovom Gremo plesat, katere mentorica je Tatjana Jakopec Kager. »Moški in ženske so dogovorjeni, da se popoldne dobijo na plesu. Ker ženske zamujajo, se moški odločijo, da poiščejo druge plesalke, pri čemer jih ženske zasačijo. Ob izgovoru, da le testirajo pojšter in niso nameravali plesati z drugimi, so ženske pomirjene. Skupaj se odpravijo na ples.«

Vodji skupine sta Tatjana Jakopec Kager in Silva Mauko. Folklorna skupina KD Janko Divjak Kapela, ki deluje že 25 let, je zaplesala koreografijo z naslovom Zaplešimo, ki pravi: spet je čas, da zaplešemo. Vsak ima svoj najljubši ples in naj se z njim predstavi. Včasih ni bilo dovolj prostora – v kakšni kmečki izbi –, da bi zaplesali vsi hkrati, zato se plesalci pridružijo plesu ali se umaknejo. Tudi če je noga že malo težja, si srce še vedno želi poskočnega koraka in plesa; avtorica koreografije in vodja skupine je Slavica Kovačič.

Vodjem vseh skupin so izročili priznanja in rože, prejela sta jih tudi predstavnika FS Vrisk Apače.

Folklorno društvo Sv. Jurij ob Ščavnici skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, predvsem običajev, plesov in pesmi, že vse od leta 2005, pripravilo je Pustni ples. V času pusta vlada veselo vzdušje in ne manjka oračev, picekov, vil, korantov in kurentov ter različnih pustnih šem, ki so značilne za ta konec Slovenije. Po starem verovanju naj bi bila letina boljša, če gospodinje zaplešejo s pustnimi šemami.

Kostumska podoba predstavlja oblačenje delovnega prebivalstva pri Svetem Juriju ob Ščavnici konec 19. stoletja, avtor koreografije in vodja skupine je Sašo Ropoša. Kot zadnji so se predstavili domačini, to je Folklorna skupina Vrisk Apače, ki je bila ustanovljena leta 1990, predstavili so se s Koroškimi plesi; avtorica koreografije je njihova vodja Tatjana Gorjup.

Kot je bil nekoč običaj, da so folklorne plese spremljale tamburaške skupine, in ponekod je še vedno tako, predvsem v Beli krajini, so v Apačah povabili v goste Tamburaško društvo Apače. Skupina deluje od leta 2007, druži jih veselje do igranja in petja. Njihov repertoar je pester, saj igrajo različne zvrsti.

Po koncu so zapeli z domačimi tamburaši.

Udeležujejo se nastopov v domači občini in širše. Medse so povabili še veliko drugih iz prepolne dvorane, ki so skupaj ob igranju tamburašev zapeli skladbe: Kam le čas beži, Čebelar in Pastirče. Ob koncu sta predsednica Sveta OI JSKD Gornja Radgona, tudi dolgoletna folklornica Slavica Kovačič in apaški župan dr. Andrej Steyer vodjam vseh skupin podelila posebna priznanja.

Prisotne je pozdravil in obdaril tudi apaški župan dr. Andrej Steyer.

Publika je tovrstne dogodke željno pričakovala.

Gostitelji iz Apač so bili še posebno zanimivi.