Poglejte, kako so s konjskih hrbtov nabadali klobase (FOTO)

»V ta praznik je bilo vloženega veliko truda, izpeljali ga bomo,« je bilo slišati v Šentrupertu minulo nedeljo. Dež ni ustavil marljivih članov domačega konjerejskega društva, ki so v idilični naravi, streljaj od krajevnega središča, pripravili že 21. tekmovanje v nabadanju klobas. Zbrati bi se morali v soboto, a je bila vremenska napoved še bolj klavrna. Morda je v nedeljo deževalo manj, a jih ni bilo malo, ki so se prišli pogret v lično obnovljen društveni dom.

Izkazala so se tudi dekleta.

»Oblekel sem se kot za žegen, ne pa, kot bi šel na nabadanje,« je v šali dejal eden od konjerejcev, ki so se začeli zbirati okoli 13. ure. Prva je prijezdila Andreja Hlebec, ki je zelo aktivna v društvu, pred njo pa je hitel novoizvoljeni predsednik Dejan Kurent razporejati delovno silo, še poprej je vse, ki so pomagali, povabil na domači golaž.

Plastične imitacije

»To je vrhunec leta, pravi praznik društva. Letos nam jo je zagodlo vreme, zato je v nekoliko okrnjeni obliki,« je povedal 31-letni Kurent, ki je od Cirila Bizjaka ml. prevzel vodenje društva. »Konje imam rad od mladih nog, pred 19 leti sem dobil prvega, danes imam dva, Lana in Lady.« In kakšne cilje si je zadal kot predsednik? »Želel bi, da bi v naše konjarske vrste privabili še več mladih.« Med našim pogovorom je celo nehalo deževati. So pa deževale prijave za osrednji dogodek dneva – tekmovanje v nabadanju klobas!

Zbrali so se kljub slabemu vremenu.

Začetki konjerejcev segajo v leto 1991, ko je zdaj žal že pokojni mesar Ciril Bizjak st. predlagal, da bi na štefanovo pripravili blagoslov konj. Leta 1998 so ustanovili Konjerejsko društvo Šentrupert, 26. maja 2002 gostili prvo srečanje, od leta 2003 pa so ponosni na svoj prapor. Znani so torej po tekmovanju v nabadanju klobas, pravzaprav – zaradi spoštovanja do hrane – njihovih plastičnih imitacij.

Tako je bilo tudi v nedeljo, ko se je za naslov najboljšega udarila osmerica: Tomaž Špendal s konjem Astro, Blaž Ovnik (oba Kostanjeva konjenica) z Đonijem, Marko Hlebec na Protegu, Andreja Hlebec (oba KD Šentrupert) s Salijem, Egidij Železnik (KD Češnjice) s Šono ter trojec Andreja Primožič (KD Češnjice), Peter Glavan (KD Suha Krajina) in Tilen Glavan (KD Semič), ki so jezdili Strelo.

Ica je ostala doma

Ker je bilo mokro in spolzko, je komisija v postavi Brigita Blas, Ignac Breznikar, Jože Udovč sprejela odločitev, da se nastopajoči odpovedo hitremu galopu, da ne bo poškodb. Po dveh poizkusih v konkurenci se je zmage veselil najmlajši, 15-letni Tilen Glavan.

8 8 se jih je pomerilo.

»Prvič sem tekmoval tukaj. Konji mi pomenijo vse na svetu. Doma imam kobilo Ico, zdaj pa sem tekmoval z izposojenim konjem. Saj niti nisem mislil, da bi se meril. Zmage sem pa zelo vesel!« je povedal Tilen, ki je za nagrado ob pokalu dobil izvrsten unikatno izdelan pas izpod rok mojstra sedlarja in tapetnika Toneta Pavliča iz Mokronoga. »Vsem čestitam za organizacijo, vreme ima svojo moč in naredi svoje. A kot sem dejal, čestitke novemu predsedniku za izvedbo, drugo leto se spet vidimo,« je ob koncu dodal Ciril Bizjak ml.

Tilen Glavan je tukaj nastopil prvič in zmagal. FOTOgrafije: Drago Perko

Predsednik Dejan Kurent z najboljšimi tremi

Bivši predsednik Ciril Bizjak ml. z naslednikom