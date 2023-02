Poglejte, kako so otrokom in brezdomcem pekli pice (FOTO)

Ob dnevu pic na začetku februarja so slovenski picopeki že tretjič zapored pekli dobrodelne poslastice. Predlani so jih pripravljali za zaposlene v ljubljanskem kliničnem centru, lani so prenosne pečice postavili na ploščad pred pediatrično kliniko. Vmes so s picami razveselili še gasilce, ki so se borili s požarom na Krasu, letos pa so s to kultno jedjo razveselili tako ljubljanske brezdomce kot tudi otroke v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič - Draga.

Iz mesta v naravo

Predsednik sekcije picopekov in idejni oče dobrodelne akcije Aleš Rekar je dopoldne, ko so se v pečicah pekle prve slastne pice, povzel nekaj podrobnosti: »Predvidevam, da bomo dopoldne tu v Dragi pri Igu za otroke in zaposlene v centru za usposabljanje spekli 400 ali 500 pic, potem bomo šli popoldne še v Ljubljano. Tam bomo v podhodu Maximarketa v sodelovanju z Vincencijevo zvezo dobrote predvidoma podarili še sto pic, ki bodo namenjene ljubljanskim brezdomcem.«

600 so jih podarili.

Zakaj so se letos odločili, da s picami razveselijo ravno omenjene? »Malo smo razmišljali, komu vse bi jih lahko še pekli. Rekli smo si, da smo jih za zdravstvene delavce že, in to dvakrat, poleg tega pa smo po požaru na Krasu dobrodelno akcijo pripravili tudi za gasilce. Za otroke, vključene v Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič - Draga, smo se odločili, ker smo jim želeli na tak način polepšati dan, poleg tega pa smo izvedeli, da imajo pice zelo radi. Pa tudi: dosedanji dve akciji peke smo pripravili v Ljubljani, zato smo se letos iz mesta pomaknili še malo v naravo,« je iskrivo pojasnil Rekar, vodja slovenskih picopekov.

Sto kilogramov moke in mocarele

Zatem je dodal še te številke: »Za testo, ki smo ga zamesili v ponedeljek in je nato v torek počivalo, dan pozneje pa smo ga razdelili na hlebčke, smo porabili 100 kilogramov moke. Poleg tega bomo porabili 50 kilogramov pelatov in 100 kilogramov mocarele.«

Slovenskim picopekom so tudi tokrat na pomoč priskočili številni donatorji, ne smemo pa pozabiti niti na številne prostovoljne ure, ki so jih v organizacijo vložili sodelujoči – zgolj Rekar je tudi letos v organizacijo obsežne peke pic vložil vsaj 200 ur, približno toliko jih je prispeval tudi njegov brat Damjan.

Kultno jed so pekli kot po tekočem traku.

Za dober namen so poleg omenjenih dveh ves dan pice pekli še srčni picopeki, ki verjamejo, da se dobro z dobrim poplača, Sandi Pucelj, Boštjan Dolinšek, Benjamin Meglič, Amer Tifo, Marjan Marinovič, Miha Likar ter zakonca Ula in Alen Ardela, ki nad Izolo že šest let vodita picerijo Fuoriseria. Vzdušje v priložnostni piceriji, ta dan postavljeni kar v šotor, je bilo imenitno, saj so si picopeki izmenjevali kuharske nasvete in lepe misli ter vsi po vrsti prikimavali, da so za dober namen z veseljem prispevali svoj prosti čas. »Vselej, ko kdo potrebuje pomoč, radi pomagamo,« je povzel Miha Likar, medtem ko je Sandi Pucelj podčrtal: »Nekaj dobrega je treba narediti!«

Če obožujete pice, pa še ta podatek: že kmalu, 16. februarja, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani tekmovanje za naj picopeka Slovenije. Trenutno je prijavljenih petnajst mojstrov priprave te znamenite jedi, še približno toliko se jih bo prijavilo predvidoma v prihodnjih dneh. Pomerili se bodo v peki dveh pic: ena bo margerita, druga pa obložena s sestavinami po izbiri picopeka.

Kot že zapisano, na začetku februarja praznujemo svetovni dan pice, v različnih državah na svetu pa so še posebni dnevi, posvečeni posameznim priljubljenim jedem. Tako imajo na Švedskem maja dan, namenjen vafljem, oktobra pa slavijo ljube jim cimetove rolice. V Turkmenistanu, ki velja za deželo najboljših melon, imajo avgusta dan, posvečen temu sadežu, prav tako avgusta pa v Veliki Britaniji praznujejo nacionalni dan burgerjev.

Še vroče so razrezali in jih odnesli otrokom.

V pečici je prostora za dve.