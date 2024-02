Poglejte, kako so Bosanci sprejeli našo predsednico (FOTO)

Predsednica Nataša Pirc Musar je uradni obisk v Bosni in Hercegovini začela na srečanju s člani Predsedstva BiH. V ospredju obiska je evropska pot BiH za katero si Slovenija močno prizadeva.

Na srečanju s člani Predsedstva BiH Željkom Komšićem, Denisom Bećirovićem in Željko Cvijanović je predsednica izpostavila pomembnost krepitev sodelovanja med državami regije Zahodnega Balkana ter Evropske unije, saj verjame, da je integracija v evropsko družino ključna za stabilnost in razvoj ne samo BiH pač pa celotne regije. Ob tem pa je ponovno poudarila, da Evropska unija pri procesu integracije ne sme »držati fige v žepu«, na državah regije pa je, da potrebne reforme v postavljenih rokih tudi izvedejo.

Predsednica zvečer tudi na slavnostni akademiji ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger Sarajevo 1984

»Slovenija se močno zavzema, da bi Bosna in Hercegovina na svoji poti v Evropsko unijo prišla do točke, ko bi lahko začela pogajanja. Naslednje poročilo Evropske komisije bo prispelo marca. Zelo pomembno je, da lahko Komisija v tem poročilu državam članicam jasno pove, da se Bosna in Hercegovina ustrezno odziva na priporočila Evropske komisije. Slovenija ne bi vlagala vseh teh naporov, če ne bi bili prepričani, da Bosna in Hercegovina to zmore,« je po srečanju s člani predsedstva poudarila predsednica.

FOTO: Matjaž Klemenc/uprs

FOTO: Matjaž Klemenc/uprs

Predsednica republike se bo v nadaljevanju dneva udeležila tudi slavnostne akademije ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger Sarajevo 1984. Jutri se bo sestala s predsedujočo Svetu ministrov Bosne in Hercegovine ter s predsedujočima kolegijev Predstavniškega doma in Doma narodov Parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine. Obiskala bo tudi pripadnice in pripadnike 48. kontingenta Slovenske vojske, ki delujejo v okviru vojaške misije EUFOR ALTHEA in Natovega poveljstva v Sarajevu ter nagovorila zbrane na slovesnosti ob poimenovanju olimpijske proge na Bjelašnici po slovenskem smučarju Juretu Franku.