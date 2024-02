Ste videli, katera je »Predsedničina misel« tega tedna?

Kot smo že poročali, je predsednica države Nataša Pirc Musar zdaj aktivna tudi na področju podkastov. Tako sledi zgledu nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja, ki se s tem ukvarja že lep čas.

Predsednica se bo v podkastih pogovarjala z zanimivimi osebnostmi iz Slovenije in tujine, ki bodo širili naša obzorja in razmišljanje s svojim znanjem, izkušnjami, osebno zgodbo. Predsedničine podkaste lahko spremljate vsak drugi mesec, so ob tem navedli v njenem uradu.

»Predsedničina misel«

A to ni vse. Predsednica republike na družabnem omrežju zdaj objavlja tudi Predsedničine misli. Tokratna se tako glasi: »Humanitarnost ni le odgovornost, temveč najlepše izražena oblika človeškega sočutja.«

