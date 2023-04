Poglejte, kako povezana je slovenska podeželska mladina (FOTO)

V Kocbekovi dvorani KUS Sv. Jurij ob Ščavnici je potekala posebna prireditev ob obletnici enega najbolj prepoznavnih društev v občini – Društva podeželske mladine. Letos namreč mineva 30 let, odkar je na pobudo Antona Slane, ki je takrat vodil skupino mladih zadružnikov iz celotne Upravne enote Gornja Radgona, pozneje je bil tudi župan jurjevške občine, in Jožeta Lančiča nastalo omenjeno društvo.

Doslej je društvo vodilo devet predsednikov, skrajno levo je zdajšnja predsednica Klementina Žunič.

Na prvem občnem zboru 16. januarja 1993 se je zbralo več kot 130 nadobudnežev, za prvega predsednika pa so izbrali prav Lančiča. K ustanovitvi je občutno pripomogel tudi živinorejsko-veterinarski zavod, danes Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota, ki poleg Zveze slovenske podeželske mladine društvu vseskozi stoji ob strani. Ves čas delovanja je za društvo skrbela kmetijska svetovalka Metka Marinič, ki je bila tudi med ustanovitelji.

Zahvala predsednikom

Na slovesnosti ob obletnici, ki so jo s plesom popestrili člani Folklornega društva Sv. Jurij ob Ščavnici, vodila pa jo je Katarina Vrzel, je bilo več gostov, med njimi župan občine Andrej Vrzel, ki je društvu podelil posebno občinsko priznanje, župan občine Križevci Branko Slavinec, predstavnica Zveze slovenske podeželske mladine Doris Letina, direktor KGZ Zavoda Murska Sobota dr. Stanko Kapun in mnogo drugih. »Z velikim veseljem pozdravljam tudi vse bivše predsednike društva podeželske mladine. Z nami pa so tudi tisti, ki so društvo ustvarili. Dobrodošli v naši sredi. Mineva 30 let od vaše zamisli o društvu, ki bi združevalo mlade na podeželju v naši občini, in prav vi ste najbolj zaslužni, da smo danes tu,« je povedala Vrzelova.

Mnogi so si z veseljem ogledali razstavo fotografij in obujali spomine.

Ob lepem jubileju so se člani, trenutno jih je okoli 100 iz celotne pomurske regije, zahvalili mnogim, ki so tako ali drugače pomagali pri ustanovitvi in delovanju DPM, še zlasti dozdajšnjim predsednikom. To so bili: Jože Lančič (1993–1999), Alojz Štuhec (1999–2002), Mateja Osterc (2002–2004), Srečko Šijanec (2004–2009), Sandra Štuhec (2009–2010), Gregor Rožman (2011–2012), Simon Černel (2013–2016) in Veronika Ajlec (2017–2020). Od leta 2021 društvo vodi Klementina Žunič. Slednja je na slovesnosti poudarila: »Dandanes je jürjofška mladina edina v pomurski regiji, pokrivamo res ogromno površino in smo veseli vsakega novega obraza. Rada pa povem, da podeželan nisi zato, ker se na podeželju rodiš. To moraš čutiti, v to moraš zrasti in s ponosom pokazati. Takšni mladi so še. Upam, da bodo krepili svoje znanje, ohranjali motivacijo, društvu pa želim še mnogo takšnih generacij, ki naj čutijo globoke korenine, ki ste jih vi pred tridesetimi leti posadili.«

Društvo je v tem času osvojilo veliko pokalov.

Podpora županov

V društvu so se torej zahvalili tudi domači občini, ki jim vedno stoji ob strani, podporo jim je izkazoval vsak župan, v obliki razpisov za denarna sredstva, donacij za izlete ali brezplačnega najema občinskih prostorov za dogodke. In teh je bilo izjemno veliko. V vseh 30 letih so cilji in aktivnosti društva podobni. »Organiziralo se je ogromno izletov, piknikov, društvenih dogodkov in podpiralo člane pri udeležbi na različnih tekmovanjih, kot so državne kmečke igre, kviz Mladi in kmetijstvo, tekmovanje v oranju, kolesarjenje po mejah občine, izdelava presmeca velikana, pomoč na pokopališču, društvena trgatev, vinske degustacije, Inovativni mladi kmet in NAJ projekt, če jih naštejem le nekaj. Vsem gonilnim silam društva vsa leta se trenutni člani jürjofške mladine iz srca zahvaljujemo, da ste vztrajali in da ste prosti čas namenili društvu,« je poudarila voditeljica Vrzelova.

Župan Vrzel je podelil posebno priznanje.

Po uradnem delu slovesnosti so se vsi navzoči preselili v preddverje dvorane na druženje, klepet in obujanje spominov ob zakuski in žlahtni kapljici. Na ogled je bila tudi razstava fotografij, časopisnih prispevkov in drugih gradiv, ki le še potrjujejo pestro in bogato zgodovino društva.