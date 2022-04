Poglejte, kako je prva streljala županja Antonija (FOTO)

Nova velika pridobitev Kluba Halonga je strelišče za zračno orožje, ki so ga odprli s pomočjo Staneta Frica in donatorjev. Strelsko društvo Kidričevo jim je dalo strelišče z aparaturami v brezplačni najem. To je v objektu Staneta Frica, ki je tudi član kluba.

Odprtja so se udeležili županja Antonija Žumbar, člani prijateljske SD Kidričevo, SD Zavrč, DU Cirkulane in LD Zavrč. Navzoče je nagovorila županja Žumbarjeva, ki podpira delovanje kluba že vrsto let. Pripadel ji je tudi prvi strel z zračno puško na novem osemsteznem strelišču za zračno orožje. Povedala je, da je vsaka nova pridobitev zelo pomembna za celotno občino.

Strelska sekcija Kluba Halonga z najuspešnejšim strelcem Stanetom Golcem že vrsto let uspešno deluje na lokalnem območju in v širšem slovenskem prostoru, sodelujejo tudi na mednarodnih tekmovanjih. Člani sekcije, Srečko Bratušek, Jože Bratušek, Borut Sagadin, Alojz Ličen, se udeležujejo strelskih tekmovanj v okviru Pokrajinske zveze društev upokojencev, Strelske lige Alpe Adria in tekmovanj, ki jih organizira Strelska zveza Slovenije. Člani sekcije so doslej izvajali treninge na strelišču v SD Dvorjane in SD Kidričevo, od januarja 2022 pa na novem strelišču Fric-Dolane.

Do konca leta se jim obeta odprtje šeststeznega pištolskega strelišča za mali in veliki kaliber na razdalji 25 m.

Vodja sekcije za šport in rekreacijo, Alojz Cifer, ki koordinira aktivnosti strelske sekcije, je zelo zadovoljen ob pridobitvi ustreznih prostorov in z uspehi članov. Treninge bodo nadaljevali vsak petek, do konca leta pa se jim obeta odprtje šeststeznega pištolskega strelišča za mali in veliki kaliber na razdalji 25 m. V okviru prvomajskega praznika in desetletnice delovanja Kluba Halonga načrtujejo izvedbo strelskega tekmovanja. Organizirali bodo tudi tečaj streljanja z zračnim orožjem za učence iz Cirkulan. Tako se jim počasi vračata upanje po druženju, izmenjavi izkušenj in utrjevanje samozavesti.