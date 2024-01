Poglejte, kaj sta med stavko zdravnikov počela Jenull, Keber in ostali iz civilne iniciative Glas ljudstva (FOTO)

V civilni iniciativi Glas ljudstva so organizirali protest, s katerim nasprotujejo stavki Fidesa. Poudarili so, da so interes zdravnikov le plače, ne pa tudi dobrobit pacientov. Menijo, da je stavka zdravnikov neetična, neutemeljena in nelegitimna. Protest so sklenili pred DZ, ki so ga pozvali, naj sprejme njihove zakonodajne rešitve za zdravstvo.

Glas ljudstva s protestom nasprotoval stavki zdravnikov FOTO: Črt Piksi

Protest se je odvil na Prešernovem trgu, ki so ga simbolično poimenovali v Trg čakajočega pacienta, Prešernov kip je za čas protesta nosil opornico na roki. Po nekaterih ocenah se je zbralo okoli 200 ljudi.

Shod se je začel z zahvalo in aplavzom vsem zdravnikom in zdravstvenim delavcem, ki vztrajajo v javnem zdravstvu in dobrobit svojih pacientov postavljajo »pred dodatne dobičke in popoldanske zaslužke«. Opozorili so tudi, da določeni zdravniki iz UKC Ljubljana danes stavkajo na svojih rednih delovnih mestih, medtem pa nemoteno opravljajo dodatno plačane storitve pri koncesionarskih podjetjih.

Stavki Fidesa nasprotujejo, ker menijo, da je njen namen izločitev zdravnikov iz javnega plačnega sistema in zvišanje plač starejšim zdravnikov, ki zase zahtevajo celo čisto nov plačni razred, ki je višji od najvišjih funkcij v državi - predsednice države, predsednika vlade in predsednika ustavnega sodišča. Čeprav se je povprečna plača zdravnikov v letu 2023 rekordno dvignila za okrog 1000 evrov, medtem pa so se podaljšale čakalne vrste in povečalo število oseb, izpostavljajo.

FOTO: Voranc Vogel

Menijo tudi, da je cilj Fidesove stavke politična destabilizacija vlade in dvig plač prav tistim zdravnikom, ki so v zadnjem mesecu zasedali kar 48 mest na lestvici 50 najbolje plačanih javnih uslužbencev. Prav tako je bilo lani ustanovljeno rekordno število zasebnih podjetij za zdravstvene storitve, ki so jih večinoma ustanovili prav zdravniki, so navedli.

Na shodu so spregovorili Mateja Kožuh Novak, Matjaž Hanžek, Vinko Möderndorfer, Nevenka Lekše, Dušan Keber in drugi. Keber, ki je tudi nekdanji zdravstveni minister, je izpostavil, da zdravniki nikoli niso stavkali v času vlade Janeza Janše, dosegli pa so praktično vse, kar je mogoče doseči v sistemu javnih plač. Govorci so predstavili tudi nekaj zgodb oz. slabih izkušenj z zdravstvenim sistemom.

Ponovno so predstavili tudi njihov predlog novele zakona za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki so vložili v parlamentarni postopek in po njihovem mnenju dejansko odgovarja na največje stiske in potrebe pacientov. Po mnenju enega od predstavnikov iniciative Glas ljudstva Jaše Jenulla njihov zakonski predlog izpolnjuje predvolilne zaveze koalicijskih strank.

FOTO: Voranc Vogel

Protest so sklenili pred DZ, kjer so predsednika vlade Roberta Goloba ter poslanke in poslance koalicije pozvali, da njihov vloženi zakon obravnavajo v najkrajšem možnem času in ga tudi sprejmejo.