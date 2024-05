Poglejte, kaj na te prizore iz DZ pravi predsednica Urška Klakočar Zupančič (FOTO)

Poročali smo, da je ob ponedeljkovi seji državnega zbora, ko so premier Robert Golob in njegovi ministri odgovarjali na poslanska vprašanja, velika dvorana bolj ali manj samevala. Kljub temu da bi si radi funkcionarji zvišali plače za kar 40 odstotkov, pa jim dolgotrajno sedenje na delovnem mestu očitno ne diši preveč. Že uro po začetku seje je v dvorani ostalo le sedem poslancev, do zaključka seje pa sta v dvorani vztrajala le dva.

Kaj poreče na to, smo vprašali predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Kot so odgovorili iz njenega kabineta, morajo poslanke in poslanci svojo prisotnost v dvorani državnega zbora potrditi ob začetku vsake seje državnega zbora in ob glasovanjih. »Pogosto se sicer dogaja, da imajo poslanke in poslanci med sejo predvidene tudi druge obveznosti, zato morda res niso prisotni v dvorani, so pa vsekakor prisotni v poslopju Državnega zbora. Potek seje je namreč mogoče neposredno spremljati tudi v pisarnah poslanskih skupin in poslanskih pisarnah,« so pojasnili. Včeraj se je opravičilo 13 poslank.

Predsednica DZ je, kot pravijo, sicer v preteklosti večkrat opozorila, da prazna dvorana državnega zbora lahko zbuja pri državljankah in državljanih vtis, da poslanke in poslanci razprav svojih kolegov ne spremljajo.

Svoboda: Neprisotnost v dvorani še ne pomeni, da poslanec ne opravlja svoje funkcije

Dobro uro po začetku seje je bila dvorana že skoraj prazna. FOTO: Rtv Slovenija

Za pojasnila smo se obrnili tudi na posamezne poslanske skupine. V največji vladni stranki pojasnjujejo, da so bili na ponedeljkovi seji ves dan upravičeno odsotni štirje od 40 poslancev, eden pa le del zasedanja, do 13.30. »V enem primeru je bil razlog bolniška, v dveh zdravniški pregled in v dveh službena pot,« so zapisali v odgovoru. Kot še zatrjujejo v Svobodi, so preostali poslanke in poslanci Svobode ves čas sodelovali na zasedanju, kar pa seveda ne pomeni, da so bili vseskozi prisotni v dvorani. »Razpravo je namreč mogoče spremljati tudi na daljavo iz poslanskih pisarn ali iz drugih prostorov poslanske skupine. Razlog za občasno neprisotnost v dvorani pa so lahko tudi druge nujne poslanske obveznosti.«

V Svobodi na vprašanje, ali napol prazna dvorana daje slab zgled javnosti, niso konkretno odgovorili. »Neprisotnost v dvorani namreč še ne pomeni, da poslanka ali poslanec medtem ne opravlja svoje funkcije. Sicer pa poslanska skupina Svoboda s svojo udeležbo na plenarnih zasedanjih državnega zbora in sejah parlamentarnih delovnih teles daje dober zgled odgovornega odnosa do volivk in volivcev,« zagotavljajo.

Levica: Imamo le štiri poslance, dva sta bila opravičeno odsotna

Kot so nam odgovorili iz poslanske skupine Levica, so najmanjša poslanska skupina v DZ, v kateri delujejo le štirje poslanci. Podpredsednica državnega zbora Nataša Sukič in vodja njihovih poslancev Matej T. Vatovec sta bila, kot pravijo, včeraj opravičeno odsotna s seje, »medtem ko sta poslanska vprašanja ter ostalo poslansko in koalicijsko delo, ki poteka stran od oči javnosti, včeraj opravila naša druga dva poslanca Tatjana Greif in Milan Jakopovič.« Poslanca sta imela v ponedeljek skupaj pet poslanskih vprašanj, udeležila pa sta se še štirih drugih sestankov, ki so povezani s parlamentarnim delom, še pojasnjujejo in dodajajo: »V Levici redno zagotavljamo prisotnost poslancev na sejah državnega zbora ter odborih in kljub majhnem številu poslancev uspevamo pokriti tudi drugo delo, ki je vezano na parlamentarno in zunajparlamentarno dejavnost.«

SD: Seje usklajevanj, sestankov in srečanj ne zaustavijo

V poslanski skupini Socialnih demokratov odgovarjajo, da so bili ne omenjeni seji prisotni vsi poslanci, razen vodje PS Janija Prednika. »Poudariti je treba, da poslansko delo ne zajema samo dela in fizične prisotnosti v dvorani, poslanke in poslanci se udeležujejo tudi koordinacij, koalicijskih usklajevanj in sprejemajo predstavnike civilne družbe, organizacij in tudi posameznike. Usklajevanja, sestanki in srečanja se v času sej – rednih ali izrednih – seveda ne zaustavijo,« odgovarjajo v poslanski skupini SD.

Iz poslanskih skupin SDS, NSi in IMNS se na naša vprašanja niso odzvali.