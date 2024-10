Uf, ste videli, kaj je doletelo voznika, ki je egoistično izkoristil reševalni pas? (VIDEO)

Zavod Reševalni pas že leta ozavešča o pomembnosti reševalnega pasu. Večkrat smo že poročali, kako nekateri vozniki še vedno ne razumejo, kako pomembno je, da ga ob nesreči vzpostavijo.

Tokrat so na omrežju X objavil posnetek voznika, ki je pomen reševalnega pasu razumel zelo po svoje: »Odlična reakcija policistov na egoistično in nevarno početje voznika, ki izkorišča reševalni pas. Prekršek, ki nekoga lahko stane tudi življenje, zato je visoka globa nujna, predvsem pa sporočilo, da se tega ne tolerira.«

Prihajajo strožje kazni

Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku septembra sicer pripravilo osnutek novele zakona o pravilih cestnega prometa, ki predvideva strožjo obravnavo voznikov, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali vozijo po vzpostavljenem reševalnem pasu in s tem voznikom intervencijskih vozil preprečujejo izvedbo nujnih nalog za reševanje življenja. Osnutek je v javni obravnavi.

Predlog novele prav tako zahteva strožjo obravnavo voznikov, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov, nameščenih na vozilih s prednostjo, za spremstvo in v spremstvu, ter se priključijo tem vozilom ali jih prehitijo. Za obe navedeni kršitvi osnutek novele zakona predlaga višjo globo, in sicer v višini 500 evrov, in stransko sankcijo treh kazenskih točk.

Za voznike, ki ne vzpostavijo reševalnega pasu ali vozijo po vzpostavljenem reševalnem pasu, je zdaj predvidena globa 200 evrov, za priključitev vozilu s prednostjo, vozilu za spremstvo ali vozilu v spremstvu ali za prehitevanje teh vozil pa 300 evrov.