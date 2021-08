Pogačarjevo Komendo sesulo v 5 minutah (FOTO)

Kot po bitki

Velika je bila kot oreh. FOTO: Bralec

Primož Žagar je utrpel že tretjo ujmo letos. FOTO: Leon Vidic

Apokaliptični večer

Avtomobili so dobili celulit, se pošali prebivalka Komende. FOTO: Dejan Javornik

Zrešetalo je žlebove. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

Neurje, ki se je z močnim vetrom in točo v nedeljo najprej zneslo na območju Žalca in Celja, se je v večernih urah preselilo na območje Kobarida, Kamnika, Kranja in Lukovice, prizaneslo pa ni niti Komendi, rojstnem kraju našega na olimpijskih igrah bronastega kolesarja. »Bilo je nekaj čez 21. uro zvečer, ko se je nebo razbesnelo, kot oreh velika toča pa je klestila vse živo,« nam zaupa prebivalec Komende, medtem ko pometa teraso in dvorišče hiše.Skoraj ni bilo hiše, pred katero stanovalci ne bi odstranjevali tistega, kar sta močan veter in toča sklestila. Kot nam zaupa starejša prebivalka, ki ji je toča z jablan sklatila vse sadeže in uničila vrt s solato in drugimi vrtninami, takšne hude ure ne pomni. »Vam pokažem, pri tem grmičku tudi po 12 urah še vedno vztraja,« razlaga krajanka Gmajnic pri Komendi in dodaja, da ji je na več mestih uničila rolete. Za metlo in grablje so poprijeli tudi mladostniki. Tako smo pred trgovino in cvetličarno ujeli pridna fantiča, 13-letnegain 12-letnegaTudi sicer so nam prebivalci kazali zrešetane rolete, razbita okna, poškodovane žlebe in odkrite strehe, ki so jih delavci včeraj že pridno krpali. Po vsej verjetnosti pa so prav avtomobili tisti, ki so jo odnesli najslabše. »Toča je tolkla le dobrih pet minut, velika približno tri centimetre,« razlaga ena od občank.»Mož je avto že odpeljal k mehaniku, sama pa vam lahko pokažem, da mi je toča razbila šipo in da ima zdaj moj avto celulit,« nam pojasni Komendčanka, ki kljub nelepemu dogajanju ni izgubila smisla za humor. Pritegne ji daljni sosed in družinski prijatelj, ki se pripelje na dvorišče. »Toča mi je uničila ves vrt, zdaj sem peso in buče peljal v silos. No, bom šel pa lahko končno na dopust. Ves čas sem imel izgovor, da zaradi vrta ne morem na morje, zdaj pa nimam več izgovorov,« hudomušno pristavi.Močan veter je lomil veje, mikastil rože in preostalo zelenje, lomastil je po koruzi, ki raste v bližini Konjeniškega kluba Komenda, na cesti proti Križu so krovci že postavljali nove strešnike, saj je prejšnje odnesel veter.»V nedeljo zvečer je bilo na terenu približno 50 ljudi, medtem ko smo prejeli 24 evidentiranih pozivov na pomoč. V glavnem so ljudje klicali zaradi škode na stanovanjskih objektih, ko je toča preluknjala strehe. Večino odkritih streh smo pokrili s folijo, saj so sicer salonitke ob takšnem vremenu zelo nevarne, ker so spolzke in drsijo,« nam je zaupal poveljnik PGD Komenda. V štirih primerih so iz kletnih prostorov črpali vodo, dan po apokaliptičnem večeru pa, kot pravi poveljnik, »delamo stvari, ki so pomembne za občino, in sicer čistimo ceste in odstranjujemo zlomljene in skleščene veje«. Poveljnik pravi tudi, da imajo v mestu problem, saj težko dobijo kakšnega krovca, ki bi poštukal tisto, kar je uničil močan veter oziroma toča. »Dopusti so, ljudje zato težko pridejo do krovca,« pravi Poglajen. Krajani Komende zato srčno upajo, da jih podobno neurje v prihodnjih vročih dneh ne bi oplazilo znova.