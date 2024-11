Janševi podporniki napadli ekipo RTV Slovenija: znano, kaj vse se je dogajalo

RTV Slovenija je ostro obsodila incident, ki se je zgodil včeraj v Celju, ko sta bila med shodom v podporo Janezu Janši napadena dva zaposlena med opravljanjem svojega dela.

»Zaradi označenega službenega vozila sta postala tarča fizičnih in verbalnih napadov protestnikov, kar predstavlja resen napad na varnost zaposlenih in demokratične vrednote,« so zapisali na svoji spletni strani.

»Fizični napad na medijske delavce je nedopusten. Varnost na delovnem mestu je temelj, ki ga nikoli ne bomo postavljali pod vprašaj,« so poudarili.

Sodelavca tehnične ekipe RTV Slovenija sta bila na poti v Muzej novejše zgodovine, ko sta morala zaradi zastojev prečkati območje pred celjskim sodiščem, kjer se je odvijal protest.

Kljub upoštevanju policijskega priporočila, naj se počasi premikata skozi množico, saj druge poti ni, sta postala tarča nasilja.

Vozilo, ki je peljalo pred njima, ni imelo na težav, sama pa sta zaradi označenega službenega vozila postala tarča zmerjanja, pljuvanja ter fizičnih napadov. Protestniki so začeli tolči po službenem avtomobilu, ga brcati in uporabljati drogove zastav za udarce, pri čemer so poskušali tudi vdreti v vozilo.

Razmere so se zaostrile do te mere, da je bilo potrebno posredovanje policije, ki je s hitro in učinkovito intervencijo omogočila, da sta zaposlena nadaljevala svojo pot, so okoliščine dogodkov pojasnili na RTVS.

Napad na svobodo medijev

»Takšna dejanja so povsem nesprejemljiva in predstavljajo grob napad na svobodo medijev ter demokratične vrednote,« so zapisali pri RTV Slovenija in dodali, da zagovarjajo ničelno toleranco do nasilja nad svojimi zaposlenimi.

FOTO: Jure Eržen/delo

Zavezali so se, da bodo uporabili vsa pravna sredstva za zaščito sodelavcev in da bodo od pristojnih organov zahtevali temeljito preiskavo in odgovornost storilcev.

»Fizični napad na medijske delavce je nedopusten. Varnost na delovnem mestu je temelj, ki ga nikoli ne bomo postavljali pod vprašaj,« so poudarili.

Poleg tega so pohvalili hitro ukrepanje policije in opozorili na širši pomen varnosti medijskih delavcev za zaščito svobode medijev in demokracije v družbi.

S celjske policijske uprave so po torkovem shodu sporočili, da so obravnavali omenjeni dogodek, v katerem je eden od prisotnih močneje brcnil v vozilo, zato so ga zaradi izvedbe postopka nameravali pospremiti do intervencijskega vozila. Ker se je uprl, so policisti uporabili pooblastila, kršitelju pa izdali plačilni nalog.

Preberite še: