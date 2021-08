Podjetniki na okopih: Ne bomo plačevali testov

Številni obrtniki in podjetniki ter njihovi zaposleni opozarjajo, da stroškov hitrih testov ne bodo zmogli pokriti, poleg tega pa je testiranje zaposlenih vsakih 48 ur tudi organizacijsko težko izvedljivo. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so zato na stroko in vlado naslovili prošnjo, da sprejme ukrepe, ki bodo bolj življenjski in lažje izvedljivi.



»Seveda si vsi v malem gospodarstvu želimo, da ne bi prišlo do novega vala epidemije in da bomo lahko normalno poslovali. Ob tem moramo poudariti, da v storitvenih dejavnostih že zdaj veljajo strogi zaščitni ukrepi, prav tako pa ni nikakršnih dokazov, da bi bile te dejavnosti kadar koli vir okužb, zato menimo, da bi morali večkrat tedensko testiranje zaposlenih odpraviti, saj to predstavlja organizacijsko in finančno breme. V vsakem primeru pa mora stroške testiranj nositi država in ne delodajalec,« ob tem pojasnjuje predsednik OZS Branko Meh. »V OZS sicer podpiramo cepljenje, vendar pa delodajalci ne morejo prisiliti svojih zaposlenih, da se cepijo.«



Opozarjajo tudi, da bodo strožji ukrepi pri opravljanju dejavnosti spodbudili ponovno porast dela na črno, zlasti v frizerstvu in kozmetiki. Kot poudarjajo, mora država enakopravno obravnavati vse dejavnosti. Če država predpiše obvezno testiranje, mora zagotoviti tudi finančna sredstva, kot denimo v šolstvu. Poleg stroškov testiranj pa delodajalci opozarjajo tudi na stroške, ko je delavec zaradi obveznega testiranja odstoten in je torej izključen iz delovnega procesa. Ta strošek delodajalca je namreč še precej višji kot strošek hitrih testov. Kdo jih bo testiral v nedeljo zvečer? Tudi organizacijsko je večkrat tedensko testiranje zaposlenih izjemno zapleteno, opozarjajo. »V primeru testiranja vsakih 48 ur bi moral namreč zaposleni, ki ima delovnik od ponedeljka do petka, na testiranje že v nedeljo zvečer. Problem nastane, ker izvajalci testov v nedeljo zvečer ne delajo, delavec pa mora biti na delovnem mestu (z negativnim izvidom testa) že ob 7. uri zjutraj. V praksi bo torej nemogoče izvajati ukrepe, zato je nujno, da jih vlada ustrezno spremeni in naredi bolj življenjske.«



