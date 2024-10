Podgane zasedle še en ljubljanski park

Ljubljančani se že nekaj časa neuspešno borijo s podganami. Pogosto se jih večje število pojavi v središču prestolnice, med bloki in stolpnicami, zadnje tedne pa so zasedle mestne parke. V začetku oktobra so jih najprej opazili na otroškem igrišču v Tivoliju ter o tem obvestili pristojne.

Mestna občina Ljubljana je naročila pregled igrišča in okolice ter ugotovila, da so se ob robu igrišča, predvsem tam, kjer so ob klopeh koši za smeti, res namnožile te živali, so naročili zamenjavo košev za smeti. Novi ne bodo tako lahko dostopni podganam, vranam in drugim živalim, zato upajo, da bo to vsaj delno rešilo težavo. Deratizacija v parki Tivoli namreč ni enostavna, saj je blizu bajer, v parku pa živi tudi ogromno drugih živali, ki ljudem niso nevarne.

Tudi v Tomanovem parku

Medtem so se prekomerno namnožile na še eni lokaciji, in sicer v Tomanovem parku na križišču Resljeve in Masarykove ceste v neposredni bližini glavne avtobusne in železniške postaje. Park so že ogradili, v naslednjih treh mesecih pa bo tam potekala deratizacija, ki jo bo MOL opravil skupaj z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. Ker bodo v parku namestili vabe proti podganam v obliki parafinskih blokov, prebivalce, ki tam naokoli sprehajajo svoje ljubljenčke, opozarjajo, naj imajo te vedno pod nadzorom ter pazijo, da se vabam ne približajo.

Imajo pa kraji, kjer se podgane občasno ali redno prekomerno množijo, skupni imenovalec – smeti, oziroma prepolne koše za odpadke. Te bi bilo treba zamenjati, nadomestiti s takšnimi, v katere podgane ne bi mogle splezati, na mestih, kjer se zadržuje veliko ljudi, namestiti več košev ter jih enostavni pogosteje prazniti. Svoje morajo seveda prispevati tudi prebivalci in obiskovalci Ljubljane ter predvsem paziti, da ostankov hrane ne mečejo po tleh, v primeru, da je koš, v katerega bi želel odvreči odpadek, poln, pa naj raje poiščejo drugega.