Podariti želijo 3000 igrač

Prav je, da o dobrodelnosti razmišljamo vsak dan v letu, pa vendar je december mesec, ko nas razkošje praznikov in veselje, ki nam ga prinašajo, še dodatno spodbudita, da razmišljamo o tistih manj srečnih. Ena od možnosti, kako jim lahko priskočimo na pomoč, je tradicionalna akcija podjetja Acron. Že peto leto zapovrstjo boste v akciji Darilo za prijatelja z nakupom določenih otrokom namenjenih izdelkov v njihovih galanterijah Bags&More ter papirnicah Office&More poskrbeli, da bo enak izdelek dobil tudi otrok iz socialno šibke družine. Nakup z dobrodelno noto je mogoče opraviti tudi na spletnem naslovu www.officeandmore.si/62-darilo-za-prijatelja. Izbirate lahko med petimi različnimi izdelki, med katerimi so tudi praskanka, plastelin in nahrbtnik v obliki sovice. »Če kupci kupijo katerega od izbranih izdelkov, naše podjetje enakega podari organizaciji Božiček za en dan za dopolnjevanje darilnih boksov za otroke iz socialno ogroženih družin. V tem mesecu bomo podarili zbrane izdelke organizaciji Božiček za en dan, v naslednjem pa organizaciji Slovenska Karitas. Za cilj smo si zastavili podariti 3000 igrač,« pojasnjuje Acronova vodja marketinga in odnosov z javnostmi Tina Naraglav.

»Dobrodelnosti dajemo velik poudarek. Uresničili smo že veliko humanitarnih projektov, s katerimi smo pomagali otrokom. V zadnjih treh letih smo različnim organizacijam donirali 110.000 evrov,« pravi izvršni direktor Acrona Matevž Vrunč. Podjetje letos praznuje 30-letnico, po Sloveniji ima skupno 67 poslovalnic, deluje pa tudi v 17 drugih državah po svetu. Posebno pozornost posveča ozaveščanju otrok o dobrodelnosti. »Želimo jih spodbuditi, da bi razmišljali o prijateljih in jim pomagali ali s prijateljsko gesto priskočili na pomoč nekomu, ki ga ne poznajo,« poudarja Vrunč.

Akcija Darilo za prijatelja je v sklopu Festivala daril, ki bo letos v trgovinah potekal kar dva meseca. V teh dneh so že začeli novo akcijo Pismo Božičku. Za otroke bodo v prihodnjem mesecu pripravili osem delavnic, na katerih bodo otroci izdelovali novoletne voščilnice v kotičkih Jolly in tudi pisali pisma Božičku. V poslovalnicah bosta v času delavnic prisotna Miklavž in Božiček, ki bosta zabavala otroke, z njima se bodo lahko tudi fotografirali.