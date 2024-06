Po zaslugi policistov poni na varnem

Slovenski policisti so lahko ponosni, da ne rešujejo le težav državljanov, pogosto se namreč zgodi, da rešujejo tudi živali. In potem ko sta pomočnica načelnika PP Gornja Radgona Manja Rudolf in policistka Saša Osterc nedavno v naravo spustili sovi, ki so ju veterinarji ravno po zaslugi in odzivnosti mož postave pozdravili, da zdaj uživata v svojem naravnem okolju, so s PU Murska Sobota poročali o novem lepem dejanju radgonskih junakov.

»Gornjeradgonski policisti so izsledili ponija, ki je pobegnil od doma in se je sprehajal po zelo prometni cesti v bližini Spodnjih Ivanjcev nedaleč od Gornje Radgone ter tako ogrožal udeležence cestnega prometa. Ponija so vrnili lastnici, da ga je spravila na varno za ograjo pašnika,« so sporočili s PU Murska Sobota. Kot nam je ob tem potrdil v. d. načelnika Policijske postaje Gornja Radgona Danilo Lukovnjak, sta pri reševanju živali sodelovala policista Dominik Kosi in Aleš Kupljen.