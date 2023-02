Po vzoru vlade si bodo denar izposodili: pripeljala sta se tudi Robert Golob in Svetlana Makarovič (FOTO)

Pred časom so na Vranskem pripravili tradicionalno prireditev, na kateri so tamkajšnji generali Vranarji prevzeli občinsko oblast in so jo uspešno vodili vse do včeraj.

Uvodoma so se obiskovalcem predstavili kurenti z Dravskega polja, za slavnostni prihod generalov Vranarjev, ki jih tudi letos vodi Aleksander Reberšek, je poskrbela glasba, za njihovo varnost pa posebna predhodnica z oklepnikom patria.

Ob zaključku so generali občinstvo nagradili z okusnimi krofi.

Na prizorišče se je pred tem že pripeljal s specialnim lesenim avtomobilom tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je imel ob sebi Svetlano Makarovič. Kulturnica si je tudi na vranskem odru izborila svoj nastop, tako kot ob podelitvi Prešernovih nagrad v Ljubljani. Dogajanje so z zanimanjem spremljali še predstavniki pustne vlade z Vira pri Domžalah s svojo zastavo Strička, ki je simbol njihovega karnevala.

Bombniki in topovske salve

Generali do pustnega karnevala skrbijo za red z zakoni, kaj se tačas lahko počne in kaj ne. O tem je zbrane podučil njihov vodja, general Aleksander, ki je po pozdravu izrekel tudi komando za pozdrav pustni zastavi in prelet njihovih bombnikov in salv iz topov z Barvarjevega hriba. Iz zvočnikov so zagrmele salve, nato pa tudi težki motorji bombnikov, da je že močno spominjalo na resničnost.

V nadaljevanju je general dejal, da je danes za njih slovesen dan, saj praznujejo že 66-letnico pustnih karnevalov na Vranskem, nato pa pristavil: »Vse skupaj vas lepo pozdravljam v naši občini, kjer je pustna vlada generalov Vranarjev po dveh letih premora zaradi covida zopet prevzela pustno oblast. Točno minuto čez polnoč smo zapečatili uradne prostore občine. Ker gospa županja ni kazala nobene begosumnosti in je bila takoj pripravljena odpreti občinsko blagajno, smo jo tudi odprli in ugotovili, da je popolnoma prazna. Podobno je bilo v preteklosti pri prejšnjem županu. Stanje blagajne je bilo za nas skrb vzbujajoče, vendar si bomo po vzoru naše vlade denar izposodili in pripeljali našo občino v blagostanje,« je poudaril general Reberšek, nato pa nadaljeval: »Že pred današnjim prevzemom oblasti je imela komisija za mobilizacijo in logistična komisija ogromno dela, saj je bilo treba spraviti v tok našo generalsko mašinerijo, šivale so se uniforme, polirali smo preštevilne medalje od prejšnjih podvigov in urejali finančno dokumentacijo za bonitetne hiše. Evropska banka nam je odobrila znatni znesek, ki ga bomo koristno porabili za tekoče zadeve. V času pustne vlade in sestave našega sanacijskega programa za blagostanje v naši občini smo upoštevali nekaj nujnih ukrepov, s katerimi se ukvarja naša nova vlada. Predvsem je to energetska kriza. Če ne bo elektrike, bomo občane s kratkimi tečaji naučili ravnanja s petrolejko.

Delegacija pustnega Strička z Vira pri Domžalah FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Zaradi mraza v teh zimskih dneh bodite racionalni. Svetujemo vam rešitev –kupite si dekne. Tako kot naša vlada imamo za vas vedno najboljše rešitve. Z našimi programi, ki ponujajo vse rešitve, bomo pod našo vlado občina blagostanja. Generalštab ima za prevzem oblasti izdelan celovit program, ki bo poboljšal finančno poslovanje. Uvede se prodaja bonov za kurjavo, v prodaji bodo tudi boni za bencin in plin. Sredstva se namenjajo generalom kot draginjski dodatek. Sam predsednik vlade, ki je trenutno v hišnem priporu, je dejal, da moramo pojesti manj mesa. Mi se za to ne menimo in vas obveščamo, da je skupščina pustnih generalov na dopisni seji sprejela odlok, ki eksplicitno podeljuje pravico do neomejene porabe mesa in mesnih izdelkov. Odlok v svojem 2. členu priporoča porabo in potrošnjo suhomesnih izdelkov Mesnice Križnik. Odlok velja do torka, 21. februarja, do 24.00!«

General, ki precej vleče na desno, a se nekako še poskuša zravnati in prikupiti svojim volivcem, jih je v nadaljevanju nagovoril z optimističnimi besedami: »Politika je pred volitvami obljubljala 30.000 stanovanj in 30 dni do specialista. Ravno obratno je. Dobili smo 30.000 dni do specialista in 30 stanovanj. Mi vranski generali pa vam obljubljamo 30.000 evrov mesečne plače in 30 dni dopusta.«

Denar bomo prav dobro zapili, ker pijača dobro dene. Se pravi, vse je dobrodelno in dobronamerno.

Minister pustne vlade za zadeve zdravja in za zadeve zdravstvenega sistema pa je sporočil: »Na včerajšnji seji skupščine generalov smo na priporočilo predsednika vlade soglasno sprejeli sklep, da se namesto izolacije bolnikov s covidom-19 predpiše pol ure vranskega sonca in plavanje v potoku Podgrajščica. Res ni slano, je pa mrzlo. Za to pa lahko brezplačno koristite naše turistične bone.« Vzhičeno in s ponosom general nadaljuje: »Po vzoru našega odstavljenega predsednika dajemo na dražbo našo patrio. Pri naslednjem pustu nov lastnik brezplačno vrne patrio, mi pa ne vrnemo kupnine. Denar bo šel v dobrodelne namene, to vam obljubim. Denar bomo prav dobro zapili, ker pijača dobro dene. Se pravi vse je dobrodelno in dobronamerno. Ko smo ravno pri naši patrii, naj povem, da smo na njej naredili velik servis. Obrambni minister Marjan Serpentinšek, pardon Marjan Šarec, je z lastnimi rokami popravil preveč zacvikano žičko. Smo hoteli pripeljati tudi vodni top, da bi izboljšali našo gostinsko ponudbo, ampak so nam na ministrstvu za vodne vire pojasnili, da se sme vanj natočiti samo voda. Pod nobenim pogojem pa pivo in vino. Dobava vodnega topa bi bila tako nesmiselna. Zato se naprej računamo na gostinsko ponudbo gostilne Slovan in Kavarne Vransko,« je odločno povedal general in prebral še nekaj sklepov, ki jih je sprejela njihova pustna vlada.

Vsem 600 evrov dodatka

Tako kot vsako leto so bili tudi letos sprejeti že tradicionalni sklepi, ki jih je v skladu s pustnim statutom izoblikoval njihov generalštab z upokojenim admiralom Vladom Rančigajem na čelu. Glavni sklepi so: kdor na Vranskem ni za pusta, naj izseli se do avgusta; vsi lokali na Vranskem morajo biti odprti 24 ur; zaradi prazničnosti se dovoljuje alkoholna stopnja do 0,8 promila v krvi; vse kelnarice morajo biti pomanjkljivo oblečene, točiti morajo čez rob, generalom pa strežejo brezplačno; v sredo in četrtek morajo vsi lokali na Vranskem ponuditi gostom veliko laško pivo za manj kot dva evra; tržni inšpektorat Vranskih generalov bo temeljito nadziral in dosledno kaznoval kršitelje, ki se tega ne bodo držali.

»Ti in še drugi sklepi so bili nujni, da naša pustna vlada lahko začela delovati,« je še dejal general, ki je nato od nove županje Vranskega Nataše Juhart prevzel ključ občine, ki je simbol pustne oblasti, nato pa še dejal, da bodo po vzoru predsednika Roberta Goloba vsem občanom v času pustne vlade namenili 600 evrov dodatka, plačilo pa bodo izvedli do 30. februarja. Na kakšen način, pa še ne vedo.

Županja Nataša Juhart med predajo ključa občine generalu Aleksandru