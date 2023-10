Po ukinjeni oddaji z Urško Klakočar Zupančič je psihoanalitik Vodeb bolj kot na Akos jezen na TV3

Akos je izdal sklep, da mora TV3 oddajo Faktor, v kateri je Roman Vodeb analiziral predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, umakniti ali pa zapisati, da gre za oddajo, ki je sovražna.

»V omenjeni oddaji sem subjektivno zaznala sovražni govor in to prijavila na AKOS. Ta je kot neodvisna agencija v okviru svojih pristojnosti presojala objektivna dejstva in televizijski hiši posredovala ugotovitve skupaj z ukrepi,« je na naše vprašanje, kako komentira odločitev AKOS-a odgovorila predsednica parlamenta Klakočar Zupančičeva.

»Buhti od pohote«

Psihoanalitik Vodeb je v oddaji dejal, da predsednica parlamenta »buhti od pohote in da »se nastavlja kot seksualni objekt«. Akos je njegove besede ocenil kot za spodbujanje sovraštva na podlagi spola.

Psihoanalitik je zdaj razočaran, da je TV3 »poslušno ubogala apel Akosa in da se ni pritožila oziroma plačala 500 evrov in naredila dodatne reklame za gledanje spornega Faktorja. Jaz sedaj nisem toliko jezen na AKOS, ki je pač politično poslušen in lojalen vladi, Gibanju Svoboda. Jaz sem sedaj besen na TV3 in na lastnika, Sebastjana Vežnavarja. (Aljuš Pertinač je v tej zgodbi nepomemben.) Odločiti se moram samo še, kdaj bom imel poslovilni Faktor.«

Vodeb o absurdu

Klakočar Zupančičeva je bila v odzivu kratka in jedrnata, psihoanalitik Vodeb pa je na naše vprašanje odgovoril na dolgo in široko.

Najprej je povedal, da očitek Akosa, da mu je voditelj oddaje Aljuš Pertinač pritrdil, s tem, ko mu ni oporekal, ni primeren, saj je v oddajo povabljen zato, da poda svoje mnenje in temu se ne da kar tako oporekati. Vodeb pravi, da je absurd, da njemu očitajo, da sovraži ženske.

»To je absurd par excellece. Lažnivo naprtitev krivde, češ, da sovražim ženske, je eklatantna in dokazljiva laž,« nam pove in doda, da je spisal hvalnico Ženska, jih zapisuje z veliko začetnico in jim pravi »prvi« spol »okrog katerega se svet vrti«.

Pravi, da Akos v okviru nadzora daje oddajo »v objemu nevednosti (in očitno politično dirigirano) v resnici daje na zatožno klop celotno psihoanalizo in samega očeta psihoanalize Sigmunda Freuda – tako v prvotnem 'inšpekcijskem nadzoru', kot tudi v sedanjem 'sklepu'. AKOS namreč meni očita obravnavanje žensk kot 'neenakopravnih glede na moške', pri čemer se čuti latentni pritisk oz. vliv slovenskega feminizma, prvotno že na Urško Klakočar Zupančič (ki se je še lani ni deklarirala kot feministka) posledično pa tudi na AKOS.«

Psihoanalitik ne more verjeti

Vodeb v nadaljevanju pove, da je videti »kot da agencija oz. njihova odvetnica Petra Zupančič ne bi bila seznanjena vsaj z osnovami psihoanalize, ki v osnovi deli ljudi na moške in ženske, ki so po psihični strukturi radikalni različni … Stebrni kamen Freudove psihoanalize je namreč Ojdipov kompleks s fenomenom kastracije, ki spola radikalno razdeli na moške in ženske, kar je AKOSu (in/oz. Petri Zupančič) – še vedno (po prvem zagovoru, ki ga je spisala odvetnica Nina Bojovič) – popolna neznanka; feminizem (kot ideologija) pa, od Simone de Beauvoir naprej, resnično skuša sesuti Freuda in njegovo psihoanalizo (največ alergije feministke izkazujejo ravno do koncepta Ojidpovega in kastracijskega kompleksa, kar predstavlja stebrni kamen psihoanaliz in popolnoma legitimen in svetovno uveljavljen teoretski koncept).«

Vodeb še doda, da bi moral nekdo Klakočar Zupančičevi namigniti, da »če je ona užaljena, ko sliši nekaj neljubega o sebi, ne sme kar znoreti in hiteti na policijo, na AKOS – še posebej ne zato, ker je predsedniku vlade Golobu t. r. zagrozila, češ da bo ona prva, ki bo dvignila glas in se uprla, če bo »oblast« nad ljudi pošiljala policijo: »Naj se nikoli več ne zgodi, da Policija dvigne roko nad lastne državljane.« In ravno ona je bila tista, ki je name (na Vodeba) poslala Policijo (in AKOS) …«

Na koncu je še dodal, da ne more verjeti, »da je lahko AKOS podlegel takšnim političnim (vladnim) pritiskom in uveljavil eklatantno totalitaristično logiko preganjanja in zatiranja drugače, torej kritično mislečih. Grozljivo pa je tudi to, da temu političnemu pritisku podlega – mu sledi – tudi Policija, in nihče na levi se ne zgane. Grozljivo!«