V izolski marini streljali: posnetki razkrivajo, kaj se je dogajalo (VIDEO, FOTO)

»Pred pol ure se je v izolski ladjedelnici zgodilo nekaj nezaslišanega! Delavci so opazili srnico, ki je očitno zašla k morju in zmedena in prestrašena begala sem ter tja in se poskušala rešiti. Poklicali so Lovsko družino Izola, da pridejo srnico rešit. Poudarek na rešiti! Namesto tega je prišel lovec čuvaj in po šerifovsko rešil zadevo. Srno je preprosto ustrelil,« je v ponedeljek pozno popoldan na svojem facebooku zapisala razburjena novinarka Eugenija Carl.

Carlova je objavila nadzorne fotografije živali, ki jo je lovec pospravil v torbo, in tudi lovčeve krvave roke.

Tako Carlova kot tudi zaposleni v izolski ladjedelnici ne morejo verjeti, da se je lovec odločil streljati kar ob obali, kjer so ljudje in je v bližini cesta. »Streljaš v gozdu, ne pa tukaj, kjer so ljudje,« je dejal lovcu tamkajšnji prebivalec. Lovec pa se je ob teh besedah le nasmehnil in vsem zaželel lep dan.

Tukaj so posnetki, ki jih je objavila Carlova:

Na dogajanje so se že odzvali v društvu za zaščito in pomoč živalim Lajka, kjer so zapisali, da bodo primerno ukrepali, o dogodku so obvestili Lovsko zvezo Slovenije, Policijsko upravo Koper, ministrstvo za kmetijstvo in ministrstvo za notranje zadeve.

Jadranka Juras iz društva Lajka je ob posnetkih zapisala: »Slovenija, od kod lepote tvoje, ali kako je v realnosti videti samoopevano varovanje narave in skrb za prostoživeče živali.«

Takšna vrsta odstrela v urbanem okolju naj bi bila dovoljena le takrat, ko so neposredno ogrožena človeška življenja zaradi nevarne živali, stekline ali hudo ranjene trpeče živali. Prav tako zakon pravi, da je lovna doba na srnjad od 1. maja dalje, z izjemo, če inšpektor odredi izredni odstrel.

Na družbenih omrežjih se pojavljajo pozivi policiji, da je treba lovca, ki je streljal v urbanem okolju na žival, ki ni ogrožala nikogar, kaznovati.

Vprašanja o dogodku smo poslali na Policijsko upravo Koper, na Lovsko družino Izola in na Lovsko zvezo Slovenija. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih bomo prejeli.