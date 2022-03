Po smrti DJ Pera prijatelji pomagajo sinčku Niku (FOTO)

Slovensko glasbeno sceno je konec leta pretresla novica, da se je v 54. letu poslovil eden najbolj znanih slovenskih didžejev pri nas, DJ Pero oziroma Peter Plesec.

Za seboj je pustil ženo Anjo in drugošolca Nika. Na pobudo prijateljev, kot pravi Anja, »lepo gesto, popolnoma neobvezujočo«, je odprla račun na GoGetFunding (DJ PERO – IN MEMORIAM fundraising for his son Nik), na katerem se zbirajo sredstva za potrebe njegovega odraščajočega sina Nika.

Odšel za soncem

DJ Pero je komercialno glasbo vrtel več kot 35 let, nastopal je v vseh legendarnih ljubljanskih diskotekah, kot so Turist, Valentino, Kanu, Eldorado, Dakota, Global, Cvetličarna. Znan je bil po širokem nasmehu in neustavljivi energiji, ki jo je širil med občinstvom. A ta kljub vsemu ni bila kos bolezni, ki je v zadnjih dveh letih intenzivno jemala življenja mnogih.

Njegov pepel smo raztrosili v njemu ljubem kraju, kamor se z Nikom redno in z veseljem vračava.

»17. novembra 2021 smo se prvič poslovili z mislijo, da se čez 14 dni spet vidimo. 7. januarja smo ti še zadnjič pomahali v slovo na tvojem Ljubnem, tokrat za vedno. Več kot tisoč sporočil mi je izkazalo, kakšen pečat si pustil v svoji bogati karieri, ki ne bo nikdar pozabljen,« je na svojem profilu na facebooku zapisala Anja.

Srečo družine je prekinil zahrbten covid.

Na družabnih omrežjih se je od njega poslovilo veliko znancev in kolegov, s katerimi je zaznamoval obdobje slovenskih diskotek in številnih nepozabnih zabav, med drugim DJ Tomaž Pezdirc, DJ Lovro in DJ Sylvain.

Majski žur v Sputniku V spomin na priljubljenega didžeja maja, ko bi praznoval rojstni dan, njegovi prijatelji pripravljajo nepozaben dogodek. »Pogreb je bil res v ožjem družinskem krogu, maja pa bomo v njegov spomin priredili zabavo v Sputniku,« je še zaupala Anja.

Prezgodaj umrlemu kolegu je nekaj besed namenil tudi radijski voditelj in novinar Matej Špehar: »Nisem mogel verjeti, dvakrat sem preveril. Res je, ni ga več! Model, od katerega smo se učili mnogi, ki smo radi dajali ritem vsem na plesišču. Vedno glasen, vedno v dobrem groovu, vedno poln energije, vedno je znal začutiti ljudi. Spomnim se komada, ki je bil evergreen na tvoji playlisti v Eldoradu – Walking on sunshine. Vsakič ko sem sam zavrtel ta komad, vsakič ko sem ga slišal na radiu, sem se spomnil na Pera. Odšel je za soncem, v legendo. Fršterker je ugasnil, luči ne svetijo več, slušalke izklopljene, mikrofon je nem.«

Mesec v umetni komi

»Dva meseca je bil v bolnišnici, od tega en mesec v umetni komi. Pred covidom je bil popolnoma zdrav, na koncu pa je umrl zaradi covidne pljučnice, ko so mu odpovedali notranji organi,« pripoveduje užaloščena Anja, nekdanja novinarska kolegica. Sedmega januarja letos so se od njega poslovili v njegovem rodnem kraju na Ljubnem. »Čeprav sem prejela več kot 1200 sporočil ljudi, ki so ga imeli radi, pa smo se odločili za pogreb v intimnem krogu. Njegov pepel smo raztrosili v njemu ljubem kraju, kamor se z Nikom redno in z veseljem vračava,« pripoveduje Anja.

2320 evrov so zbrali doslej, račun za pomoč drugošolcu pa je še vedno odprt.



In kako Nik doživlja očetovo smrt? »Trudim se mu čim bolj pomagati. Moram reči, da sva poskušala sprocesirati okoliščine že sproti. Pero namreč ni umrl z danes na jutri. V veliko pomoč, predvsem psihološko, so nama bili v šoli, kjer je bil Nik deležen močne podpore. Zdi se mi, da je zato dokončno dejstvo morda laže sprejel. Čeprav imava dnevne borbe, veselje in žalost prihajata v valovih in se izmenjujeta. Recimo zdaj, ko je bil pust. Včasih smo vsi trije skupaj rajali, zdaj sva sama. A kot sem obljubila možu, ko sem ga ves mesec, ko je bil v komi, obiskovala vsak dan in se z njim pogovarjala, se trudim, da živiva naprej in da sva srečna,« pojasnjuje sogovornica, ki je na facebooku zapisala: »Zame si bil več kot to, mož, najboljši prijatelj in predvsem najboljši oči svojemu sinu Niku, za katerega boš večno super heroj. Obljubim, da bova z Nikom živela srečno, še bolj polno, predvsem pa z veliko ljubezni do tebe še naprej. Ponosen boš na naju. Tvoja Anja in Nik.«

Pokojni DJ Pero si je za svojega sina želel lepo prihodnost.