Po slovesnem odprtju že curlja voda (FOTO)

Slab teden po veličastnem uradnem odprtju novega dela Osnovne šole Loka Črnomelj, ki je zgrajen na temeljih stare šole, poškodovane v neurju junija 2018, je zaposlene ob prihodu v službo presenetilo curljanje vode v povezovalnem delu hodnika med staro in novo šolo. »Kot nam narekuje prostovoljno poslanstvo, smo se na klic takoj odzvali. Ob našem prihodu je bilo videti počasno kapljanje vode po nočnem deževju in ponekod orošene stene. Svoje delo smo sorazmerno hitro opravili tako, da smo del strehe nad vdorom, dolgim okoli deset metrov, zaščitili s folijo in prostor prepustili drugim, ki bodo ...