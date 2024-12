Skesanca, ki je sodeloval z oblastmi, so umorili: po razkritju nepravilnosti se je oglasila policija

V zadnji Tarči so razkrili resne očitke na račun policije, predvsem v povezavi z domnevno nezakonitim tajnim opazovanjem in zbiranjem podatkov pri varovanju tožilke, ki preganja člane domnevnega Kavaškega klana. Tožilka trdi, da pristojni niso ukrepali ob zaznanih grožnjah, zaradi česar naj bi bil skesanec, ki je sodeloval s policijo, kasneje umorjen. Prav tako je opozorila, da naj bi varnostniki, dodeljeni njeni zaščiti, zbirali informacije o njenem zasebnem življenju in zasebnih stikih drugih javnih oseb.

Kljub njenim opozorilom in prošnjam za preiskavo naj zadeve ne bi raziskali, vodstvo Centra za varovanje in zaščito (CVZ) pa je po njenih navedbah izvajalo sporna in celo kazniva dejanja, zaradi katerih je bila več mesecev brez varovanja. Policija očitke zavrača in se sklicuje na varovanje tajnih podatkov, preiskave pa še potekajo.

Dan po oddaji pa so se odzvali tudi možje v modrem. Kot so predstavniki notranjega ministrstva zapisali na družbenem omrežju X, policija zagotavlja varnost vsem prebivalkam in prebivalcem v Sloveniji. Med drugim so se pohvalili, da nabavljajo sodobna delovna sredstva, posodabljajo vozni park ter da skrbijo za usposobljenost policistov.