Beovićeva razkrila pretresljive številke, ki jih pričakujejo v naslednjih tednih (VIDEO)

Nepovedi niso optimistične



Civilna zaščita aktivirala državni načrt

Vlada je znova razglasila epidemijo, že opolnoči oziroma jutri pa začnejo za vso državo veljati novi ukrepi , med drugim se uvaja policijska ura, in sicer med 21. in 6. uro. Zakaj so ukrepi pomembni, je na večerni novinarski konferenci pojasnila vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 pri ministrstvu za zdravje, pridružil pa se ji je tudi poveljnik Civilne zaščite RSKot je uvodoma dejal, je vlada pred razglasitvijo epidemije upoštevala priporočila in ocene strokovne skupine, ki jo vodi Beovićeva. Ta je poudarila, da – kot je razvidno iz vsakodnevnih poročil o poteku epidemije – imamo v zadnjem času izjemen porast okuženih. »Če pogledamo na število tistih, pri katerih je dnevno okužba dokazana in nekaterih drugih parametrih se počasi bližamo državam EU, ki so najbolj obremenjene s to boleznijo,« je dejala.Po mnenju Beovićeve je predvsem zaskbljujoče dejstvo to, da dnevno beležijo velik delež pozitivnih, kljub temu da epidemiologi vsak dan opravijo ogromno število testov. Ocenjuje se, da je aktivno okužen eden od 100 Slovencev. Težava po besedah Beovićeve nastane trakrat, ko se začne povečevati število tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in tistih, ki potrebujejo umetno predihavanje.Beovićeva meni, da bo velik problem nastal tudi, ko človek ne bo več prišel do zdravnika takrat, ko ga bo potreboval, saj se bodo ti morali odločati, kdo ima prednost pri zdravljenju. Napovedi za naprej niso optimistične, tudi če bodo ukrepi, ki so jih sprejeli sedaj, delovali, poudarja. Po njeni oceni lahko že v drugem tednu pričakujemo 480-680 bolnikov, ki bodo potrebovali bolnišnično oskrbo in več kot od 80 do 190 ljudi na intenizvni negi. Kot dodaja, pa bi bila brez uvedbe ukrepov situacija še slabša.Šestan je dejal, da so razglasitvijo epidemije dosegli pogoj za aktiviranje državnega načrta za zaščito in reševanje. »O tem, da smo aktivirali načrt, smo obvestili vse deležnike na državni, regijski in tudi občinski ravni,« je poudaril. Civilna zaščita po po njegovih besedah zdravstvu nudila pomoč, ko bo to potrebno.Poveljnik civilne zaščite je poudaril, da je pred dnevi v javnost prišla napačna informacija, da bo civilna zaščita kontrolirala način življenja ljudi, kot je gibanje občanov in državljanov, kar pa nikakor ne drži, saj da za to nimajo nobenih pristojnosti. »Bo seveda pomagala in ljudi z lepo besedo opozarjala, lahko pa pripradnik civilne zaščite pokliče policijo oziroma inšpekcijo, da prekršek kaznuje, če lepa beseda ne bo pomagala.V nedeljo je bilo potrjenih 537 novih okužb s koronavirusom, tako je zdaj skupno število potrjenih okuženih 13.678. V bolnišnicah se zdravi 289 oseb, 34 ljudi so na novo sprejeli v bolnišnico, devet so jih odpustili domov, dve osebi sta umrli. V intenzivni enoti se zdravi 55 oseb (sedem dodatnih v zadnjih 24 urah). Opravili so 2637 testiranj (537 okužb) – pozitivnih torej 20,36 odstotka.