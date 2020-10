Spet stare težave: sistem spletnih učilnic preobremenjen

Z današnjim dnem se je z vladnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa spet začel pouk na daljavo za učence v osnovnih šolah od 6. razreda dalje in dijake srednjih šol. A uvodni dan ni minil brez zapletov, tako kot že ob spomladanskem pričetku pouka na daljavo, so številni učenci in učitelji znova imeli težave pri prijavi v sistem Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes).



Kot so pojasnili na Arnesu, so danes doživeli izredno povečanje uporabe vseh storitev enotnega izobraževalnega okolja Arnesa. Preobremenjen je bil sistem enotne prijave (AAI), a je Arnes težave odpravil v dveh urah. »Arnes Učilnice še vedno delujejo upočasnjeno, odkrili smo ozko grlo in ga odpravljamo. Izboljšanje pričakujemo tekom dneva. Ostale storitve delujejo brez težav,« so sporočili. Opremo dobili šele prejšnji teden Arnes je v času epidemije dobil dodatna sredstva za razširitev osnovne infrastrukture, nadgradnjo storitev in za nadomeščanje opreme, ki jo je dobil v posodo med prvim valom epidemije. »Trenutno intenzivno vgrajujemo dodatno opremo, ki jo je Arnes, zaradi stanja na trgu in pomanjkanja opreme, dobil v preteklem tednu. Zmogljivosti bomo še dodatno širili z opremo, ki jo bo Arnes dobil čez nekaj tednov,« so pojasnili.



O novostih in nadgradnji spletnih učilnic, pa so še dodali, da so »zaradi vse večjih potreb in želja uporabnikov, da bi omogočili hkratno sodelovanje večjega števila udeležencev z uporabo zvoka in slike, na primer celega razreda, poleti kupili licence za zmogljiv videokonferenčni sistem Zoom.« S polnimi funkcionalnostmi je zdaj ta brezplačno na voljo vsem učiteljem na slovenskih osnovnih in srednjih šolah.