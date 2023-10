Po puščanju v slovenski nuklearki: kako ravnati, če bi se v Sloveniji zgodila jedrska nesreča

V Sloveniji že nekaj časa poteka razprava o tem, ali je novi blok nuklearne elektrarne ustrezna rešitev ali ne. Mnogi se sprašujejo, ali je to v skladu z zeleno agendo, mnogi opozarjajo na radioaktivne odpadke, pa tudi na morebitno nevarnost, ki da jo takšna elektrarna lahko predstavlja.

Voda na mlin nasprotnikov je bil zagotovo tudi nedavni dogodek, ki je ohromil delovanje Nuklearne elektrarne Krško (NEK) – prišlo je do puščanja, zaradi česar so jo morali popolnoma zaustaviti. O nevarnosti za okolico in prebivalce so iz NEK za Slovenskenovice.si pojasnili: »Puščanje je bilo zaznano znotraj zadrževalnega hrama in ni vplivalo niti na zaposlene niti na prebivalstvo ali okolje.«

Kako se je odzvalo lokalno prebivalstvo

Če so marsikje po državi ob tem dogodku zastrigli z ušesi, okoliškega prebivalstva to ni ganilo. Direktorica Lekarne Krško Simona Jalovec Pavlovič namreč ugotavlja, da v zadnjem času niso zaznali čisto nič večjega povpraševanja po tabletah kalijevega jodida, ki se jih sicer zaužije neposredno pred prehodom radioaktivnih snovi ali med njim preprečuje kopičenje radioaktivnega joda v žlezi ščitnici.

»Tudi pred dogajanjem v NEK povpraševanja ni bilo. Letos nismo izdali nobene škatlice,« nam je pojasnila. Sicer pa so do njih upravičeni le prebivalci v okolici NEK (v radiju deset kilometrov) do starosti 40 let, in sicer na bel recept, ki ga predpiše osebni zdravnik s pripisom "jodna profilaksa". Na zalogi imajo sicer 5120 škatlic omenjenih tablet.

Protokol, kako ravnati v primeru jedrske nesreče

A kaj bi se zgodilo, če bi obstajala verjetnost, da je ogrožena okolica, da so ogrožena življenja? Iz NEK sporočajo, da bi »stekli protokoli/postopki, tudi obveščanja pristojnih, prebivalcev …, v skladu z načrtom zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče«.

Usmerili so nas na brošuro s pomembnimi podatki, kako ravnati v primeru jedrske nesreče (pripravila jo je NEK v sodelovanju z občinama Brežice in Krško ter Upravo RS za zaščito in reševanje in Upravo RS za jedrsko varnost).

Zavijanje sirene bi naznanila nevarnost

Kako bi torej vedeli, da je prišlo do jedrske nesreče? Slišali bi tuljenje sirene, ki bi naznanila neposredno nevarnost. Zavijanje bi trajalo minuto. Če bi bili na prostem, ko bi se to zgodilo, bi zaradi obveščanja morali čim prej v najbližji prostor, kjer sta radio ali televizija.

»V obvestilih bodo navedli imena naselij, v katerih bodo potrebni evakuacija, zaužitje tablet kalijevega jodida ali zaklanjanje. Posredovali bodo tudi klicne številke za nujne dodatne informacije o zaščitnih ukrepih. Kličimo le, če je nujno,« opozarjajo v brošuri.

Kaj mislijo z izrazom zaklanjanje? Umik v zidane ali druge zgradbe, kjer zapremo okna in vrata: »Izklopimo ventilacijo ter s priročnimi sredstvi zatesnimo ostale zunanje odprtine. Če so otroci v šoli, bodo tam poskrbeli zanje. Uporabljajmo hrano in pijačo, ki je shranjena v zaprtem prostoru. Voda iz vodovoda je uporabna, če njena uporaba ni izrecno prepovedana. Hišne in domače živali spravimo v zaprte prostore.«

Ko moraš zapustiti svoj dom

Sledila bi evakuacija ali začasen umik prebivalstva z ogroženega območja. »Navodila zanjo bodo posredovali poveljnik civilne zaščite preko medijev ali intervencijsko osebje. Navedli bodo naselja, iz katerih se bomo morali evakuirati. Evakuiramo se z lastnimi prevoznimi sredstvi. Odpeljemo se do nadzorne točke evakuirancev, ki je navedena v tabeli (op.p.: priložena je brošuri) za naš kraj bivanja. Na nadzorni točki evakuirancev nas bodo evidentirali in napotili v kraj začasne namestitve.«

Pozor: šole, vrtci, bolnišnica in domovi starejših občanov se evakuirajo v skladu s svojimi evakuacijskimi načrti, družine pa bodo združene v kraju začasne namestitve.

Če bi bili med tistimi, ki se morajo evakuirati, s seboj vzemite najnujnejše za nekaj dni (obleko, zdravila, recepte, osebne dokumente, toaletni pribor in otroške potrebščine). Ko zapusite vaš dom, izključite gospodinjske stroje, kurjavo, plin, zaprite okna, ugasnite luči in zaklenite prostore. Če imate živino, poskrbite, da imajo krmo in vode vsaj za tri dni.

Celotno zgibanko, ki vključuje tudi tabelo nadzornih točk evakuirancev iz občin Krško in Brežice najdete na povezavi.

