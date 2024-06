Po požaru na osnovni šoli učilnice uničene, ni elektrike: posnetki razkrivajo razdejanje (FOTO)

Pisali smo, da je obsežni požar, ki je v sredo popoldne izbruhnil na ostrešju osnovne šole v Bistrici pri Tržiču, gasilcem uspelo omejiti. Požar je po oceni občinskega štaba civilne zaščite Tržič zajel 600 kvadratnih metrov ostrešja in poškodoval šest učilnic. Premoženjska škoda je velika.

Z občine Trzin so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da je bilo v času požara je bilo v šoli 60 od skupno 367 učencev, vse pa so varno evakuirali.

OŠ Bistrica pri Tržiču FOTO: Občina Tržič

Po podatkih občine je v gašenju sodelovalo 216 gasilcev s 46 vozili. Gašenje je oteževala sončna elektrarna.

Gasilci so proti večeru uspeli požar omejiti, danes poteka sanacija pogorišča. Po oceni vodje intervencije bo prva sanacija za zaščito objekta aktivno potekala še nekaj časa, zato vse okoliške prebivalce naprošajo, naj ne otežujejo dela intervencijskim in drugim službam.

Danes v popoldanskih urah, po zaključku preiskave, bodo začeli s pokrivanjem ostrešja, da preprečijo dodatno škodo na objektu.

FOTO: Občina Tržič

Pouk se bo nadaljeval v ponedeljek

»Vsi starši so bili obveščeni, da otroci niti danes niti jutri nimajo pouka. V šoli ni elektrike, učilnice so uničene, mokre, prostore pa bo potrebno tudi dobro prezračiti, ker je vonj po dimu močno prisoten,« so sporočili in dodali, da se »vsi trudijo čim hitreje zagotoviti varno in zdravo okolje, da se bodo učenci lahko kar se da hitro vrnili k pouku. Vodstvo šole bo o novostih glede pouka starše učencev obveščalo preko običajnih kanalov: spletna stran šole, Facebook, e-asistent«.

FOTO: Občina Tržič

Ravnateljica: Kljub nesreči, je čutiti veliko sočutja

Dina Pintarič, ravnateljica Osnovne šole Bistrica pri Tržiču: »V tej težki situaciji bi se rada iskreno zahvalila vsem gasilcem za posredovanje. Zahvala gre tudi županu občine Tržič, podžupanji, direktorju Občinske uprave in vodji Urada za gospodarstvo in družene dejavnosti. Z nami so bili namreč od začetka do konca intervencije in prišli so tudi danes. Skupaj rešujemo težave. Moram pa povedati, da kljub nesreči, ki nas je doletela, vidimo danes okrog sebe veliko pozitivnega – razumevanje s strani s staršev, klici in podpora kolegov, nesebičnost ljudi, sočustvovanje, pripravljenost pomagati ...«

OŠ Bistrica pri Tržiču. FOTO: Občina Tržič

Vzrok za požar, ki je povzročil veliko premoženjsko škodo, še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o okoliščinah požara in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.