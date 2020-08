Po Pivčevi udaril še Gantar

so, kot kaže, šteti dnevi, če ne celo ure, na vrhu Desusa. Po včerajšnjem pozivu poslancev, naj čim prej nepreklicno odstopi, in njenem vztrajanju, da ne bo, se je proti njej obrnil še minister za zdravjeGantar je na twitterju zapisal, da podpira odločitev poslancev Desusa, da bi bilo prav, da Pivčeva ne bi svojih lastnih interesov postavljala pred strankine in da bi čim prej odstopila. Dodal je še, da se žal o razmerah znotraj stranke, njenem vodenju in spornem ravnanju predsednice že predolgo javno razpravlja in se na tak način škoduje ugledu stranke in tudi politike kot take.Pivčeva se je po dopustu v ponedeljek sestala s poslansko skupino, kjer se je zagovarjala zaradi svojih službeno-zasebnih obiskov na Krasu in v Izoli. Poslancev s svojimi odgovori in pojasnili ni prepričala, zato so jo pozvali, naj nemudoma odstopi. Pivčeva njihovega poziva ni sprejela, čez dan je dejala, da se mora najprej sestati vodstvo stranke. Poslanci so ji očitali, da je kot visoka država funkcionarka sveto prepričana, da ji pripada, da njene zasebne račune plačujejo drugi.Pivčeva je zvečer v Odmevih dejala, da za aferami in dogodki iz preteklih tednov stoji nekdanji predsednik Desusa, ki naj bi se po njenem mnenju aktivno vpletal v to, da ji vodstvo stranke izreče nezaupnico.