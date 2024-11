Po objavi neprimernih fotografij sodnikov in tožilke: »Nekaterim ni v interesu, da sodstvo deluje«

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je v torek opozorila, da po spletu krožijo neprimerne fotografije več sodnikov z njihovimi domačimi naslovi in pozivi k nasilju. Ob tem je obsodila vsakršno nasilje in zagotovila, da bo ministrstvo ustrezno ukrepalo, tudi obvestilo policijo. O dogajanju je ministrico opozoril predsednik Vrhovnega sodišča RS Miodrag Đorđević, ki je danes o incidentu podal tudi izjavo za javnost.

»Stvari so šle predaleč. Če včerajšnjo objavo naslovov povežemo s požigom hiše sodnika v Brežicah, ugotovimo, da je situacija postala skrb vzbujajoča, nevarna. Pomeni ogrožanje varnosti sodnikov in njihovega premoženja, njihovih družin. Očitno nekaterim ni v interesu, da sodstvo deluje in ustvarjajo krizne razmere, izpodkopavajo zaupanje v sodnike, vnašajo nemir med ljudi. To je problem celotne družbe. Vprašati se moramo, ali bomo imeli pravno državo ali bo zavladal zakon ulice,« je dejal Đorđević. Podpredsednica vrhovnega sodišča Marjeta Švab Širok je dodala, da so o incidentu že obvestili pristojno državno tožilstvo in policijo, pripravljajo pa tudi pisno ovadbo.

Helena Miklavčič, višja sodnica, generalna sekretarka vrhovnega sodišča, je pojasnila, da vrhovno sodišče »aktivno sodeluje pri odstranitvi po njihovem mnenju nezakonite objave z omrežja X«. »Če te ne bodo odstranjene, bomo uporabili tudi sodno pot,« je dodala.

Na objave in nasilne pozive zoper sodnike so se danes odzvali tudi v Gibanju Svoboda. »Gibanje Svoboda ostro obsoja objave fotomontaž in domnevnih domačih naslovov več sodnikov in tožilke, ki so opravljali svoje delo v sodnih procesih proti predsedniku SDS Janezu Janši. Gre za zavržno dejanje, ki mu v demokratični družbi ni mesta. Tovrstni pritiski na sodnike, ki sodelujejo pri sojenjih v primerih, povezanih s predsednikom SDS Janezom Janšo, predstavljajo neposreden napad na neodvisnost sodstva in spodbujajo sovražnost do posameznikov, katerih naloga je, da zakonito varujejo pravni red v Sloveniji,« so zapisali v izjavi.