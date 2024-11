V noči na četrtek, ura je bila nekaj pred drugo, je prebivalce na obrobju centra Brežic, tik ob obvoznici in le kakšnih 100 metrov od gasilskega doma, prebudila močna eksplozija. Kmalu je bilo jasno, od kod močan pok, saj je bila povsem nova hiša v trenutku v plamenih, eksplozija pa je bila tako silovita, da je iz hiše odnesla zadnja velika vrata in okno, ki gleda na ulico. Steklo je odneslo celo na drugo stran ceste. Požar je hišo povsem uničil, je pa last družine predsednika Okrajnega sodišča v Brežicah in kazenskega sodnika Almirja Kurspahića. V prihodnjih dneh se je nameraval vseliti. Fo...