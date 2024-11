Po objavi groženj sodnikom, ki so povezani z njegovimi sojenji, Janša udaril nazaj

Nedavne objave na družbenem omrežju X o sodnikih in pozive k nasilju obsojajo tudi v opozicijski SDS. Zavzemajo se za ničelno toleranco do nasilja. Ugibanja o tem, da za objavami naslovov sodnikov, ki so zaokrožila po spletu, stoji stranka SDS, pa je njen prvak Janez Janša v današnjem pogovoru za Radio Ognjišče označil kot absurdne obtožbe.

Kakršnekoli grožnje z nasiljem so obsojanja vredne, je v pogovoru za Radio Ognjišče poudaril Janša. »Grožnje z nasiljem so nesprejemljive, toda za levo tranzicijsko kvazielito je težava samo, če kdo grozi njim, če pa kdo grozi nam, je pa vse v redu oziroma se to še spodbuja,« je izpostavil Janša.

Ničelna toleranca do nasilja

V SDS imamo ničelno toleranco do kakršnekoli vrste nasilja, je poudaril poslanec SDS Andrej Kosi. Zatrdil je, da SDS ne stoji za nedavnimi objavami na omrežju X, »to so morda dejanja posameznikov in to tudi obsojamo,« je izpostavil.

Si pa v največji opozicijski stranki želijo, da bi vsi tisti, ki danes obsojajo objave v povezavi s sodniki, obsodili tudi sovražni govor, »tudi pozive k ubijanju Janeza Janše in janšistov«, je poudaril Kosi.