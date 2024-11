Janša popenil in razkril, koliko denarja bodo dobili, ker so »krivo tožili in sodili«

Afera Patria je politična afera, ki je potekala v Sloveniji od leta 2006 do 2015 glede nakupa finskih oklepnikov patria AMV za potrebe Slovenske vojske.

Nakup finskih oklepnikov 8 x 8 je prerasel v eno večjih afer v samostojni Sloveniji. Po pravnomočni obsodilni sodbi na dveletno zaporno kazen, zaradi katere je Janez Janša junija 2014 moral v zapor, je ustavno sodišče decembra 2014 najprej zadržalo izvajanje kazni in Janšo izpustilo na prostost, aprila 2015 pa sklenilo zadevo vrniti na prvostopenjsko sodišče.

Vrhunec je afera dosegla malo manj kot mesec dni pred državnozborskimi volitvami, ko je finski raziskovalni novinar razkril svoje ugotovitve, da je Patria podkupila Janeza Janšo, predsednika Slovenske demokratske stranke (SDS) in predsednika vlade, ter nekatere druge visoke uradnike, da so sklenili orožarski posel z njimi. 4. septembra 2015 je zadeva Patria po odločitvi ljubljanskega okrajnega sodišča uradno zastarala, a kot je znano, je bil po dolgotrajnem sojenju v zadevi Patria junija 2013 Janša nepravnomočno obsojen na dve leti zapora z obrazložitvijo, da je med 10. in 22. avgustom 2005 sprejel obljubo nagrade.

Kot smo poročali, je leta 2022 Janša vložil odškodninsko tožbo, s katero je od nekdanje tožilke in sodnikov, ki so sodili v zadevi Patria, zahteval 900.000 evrov odškodnine. A leta 2023 je okrožno sodišče v Kranju predsedniku SDS naložilo, da mora tožilki in sodnikom v zadevi Patria, od katerih je terjal odškodnino, povrniti stroške pravdnega postopka v skupni višini 22.647 evrov.

Tudi v letu 2024 predsednik SDS ne more pozabiti afere Patria.

In Janša tudi v letu 2024 ne more pozabiti omenjene afere. Tako je razkril, da sta tožilki in sodnikom, ki so »krivo tožili in sodili v procesu Patria, sodišči v Kranju in Mariboru prisodili: Branki Zobec Hrastar 11.522 evrov, Barbari Klajnšek 11.415 evrov, Milanu Štruklju 7.2011 evrov, Vesni Žalik 7.2011 evrov in Branku Masleši 7.2011 evrov sodnih stroškov. Vsi oproščeni in za obravnavo, ki je trajala manj kot 3 ure, naloženo skupaj plačila preko 44.000 € v roku 15 dni.«