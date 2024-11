Golob zaradi groženj sodnikom in tožilki, ki so povezani s sojenji Janši, jasen: »Stvari so šle predaleč«

Premier Robert Golob je »najostreje obsodil« nedavne grožnje in nasilje nad sodniki in tožilci. »Stvari so šle enostavno predaleč. To, da varnost sodnika in njegove družine ogrožamo tako neposredno, je nedopustno,« je zapisal v odzivu in spomnil na zavezo vlade ob nastopu mandata po normalizaciji družbe, varnosti, demokraciji in pravni državi.

»Naredili bomo vse, da bomo to zavezo tudi uresničili. Ob tem pozivam vse politike, da ta dejanja najostreje obsodijo in se hkrati vzdržijo kakršnihkoli napadov na pravno državo. To je tista črta, ki je ne smemo nikoli prestopiti, če želimo ostati demokratična in civilizirana družba,« so besede predsednika vlade in Gibanja Svoboda Goloba sporočili iz njegovega kabineta.

Kazenski zakonik za ta dejanja predpisuje do šest mesecev zapora. Za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovražnosti ali nestrpnosti je predpisana zaporna kazen do dveh let, za kaznivo dejanje maščevanja uradni osebi, ko opravlja uradna opravila, pa je predpisana zaporna kazen petih let.

Na omrežju X so se namreč pojavile objave domačih naslovov sodnikov in tožilke, ki jih je zaradi sojenja v zadevi Patria tožil predsednik SDS Janez Janša. Na neprimerne objave je v torek opozorila ministrica za pravosodje Andreja Katič, danes pa se vrstijo obsodbe dogajanja iz sodniških in tožilskih vrst ter politike.

Primer groženj sodnikom in tožilki ima »največjo možno pozornost« policije

Vrhovno sodišče v tej zadevi med drugim pripravlja kazensko ovadbo. Policija je za STA navedla, da v primeru groženj sodnikom in tožilki na omrežju X obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Intenzivno izvajajo aktivnosti za zagotovitev varnosti ter za identifikacijo storilca ali storilcev. Primer ima največjo možno pozornost, so zapisali.

Obsodbe nasilja tudi iz NSi V NSi obsojajo vse oblike nasilja, se je po nedavnih objavah o sodnikih in tožilki na omrežju X odzvala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. »Nihče v tej državi, če smo res varna in demokratična, ne bi smel biti žrtev kakršnegakoli nasilja, ne fizičnega, pa tudi ne besednega,« je dejala po seji preiskovalne komisije DZ.

Direktor uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Damjan Petrič pa je poudaril, da poskušajo predvsem »v največji meri zagotoviti varnost žrtvi, odkriti sledove in zavarovati sledove kaznivega dejanja«, ki bodo služili kot dokaz, ter ugotoviti, kdo je storilec tega kaznivega dejanja.

Spomnil je, da ima policija posebno delovno skupino, ki preučuje resnost groženj, na podlagi česar določijo stopnjo varnosti za uradno osebo. Lahko določijo tudi tehnično ali fizično varovanje. Petrič je še dejal, da so groženj največkrat deležne uradne osebe, ki izvajajo uradna opravila, med katerimi so policisti, tožilci in sodniki.