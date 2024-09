Po neverjetnih prizorih čakajočih na zdravnika v Slovenski Bistrici Janša zapisal le en stavek ...

Poročali smo o neverjetnih prizorih iz Slovenske Bistrice, ko so prvi pacienti prišli pred Zdravstveni dom Slovenska Bistrica že ob peti uri zjutraj, nekaj ur pozneje pa je bila kolona dolga že tristo metrov. Namreč, v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so odprli novo ambulanto družinske medicine in zaradi opredeljevanja bolnikov pri novi zdravnici je pred zdravstvenim domom nastala nepopisna gneča.

To ni ostalo neopaženo pri politični opoziciji. Oglasil se je sam šef SDS Janez Janša. Na omrežju X je objavil fotografijo čakajočih s pripisom avtorja fotografije, ki pravi, da je njegova babica (79) čakala več ur, a ko je prišla do vrat zdravstvenega doma, so jih obvestili, da bodo vpis pacientov nadaljevali jutri zjutraj v Poljčanah. No, Janša je ob tem dodal le:

»Tole vam delajo Svobodnjaki. Golobovi, ne avstrijski ...«