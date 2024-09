Kolaps v Slovenski Bistrici: od nočnih ur nepopisna gneča pred zdravstvenim domom, to je razlog (VIDEO)

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica so danes odprli novo ambulanto družinske medicine. Zaradi opredeljevanja bolnikov pri novi zdravnici je pred zdravstvenim domom nastala gneča. Prvi pacienti so se v vrsto začeli postavljati že ob peti uri zjutraj, piše Štajerski tednik, ob devetih je bila kolona dolga okoli 300 metrov.

Na spletni strani Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica so pred dnevi objavili sporočilo, da v njihov zdravstveni dom prihaja nova osebna zdravnica.

»Obveščamo vas, da 30. septembra 2024 začne z delom v Slovenski Bistrici nova zdravnica družinske medicine. Vpis novih pacientov bo mogoč od 30. septembra dalje. Vpis bo potekal od 7.00 do 20.00 ure v avli Zdravstvenega doma (vhod pri lekarni); nato v ordinacijskem času ambulante do zapolnitve,« so navedli.

S pomanjkanjem zdravnikov se tako ubadajo tudi v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica, tako je naval ljudi pred zdravstvenim domom pričakovan, zato so organizirali tri vpisna mesta.

Vprašanje pa je, ali se bo vsem uspelo vpisati, saj lahko zdravnik sprejme omejeno število ljudi oziroma do 1895 glavarinskih količnikov, so nam sporočili iz ZD Slovenska Bistrica.

Dodali so, da je bilo v ambulanti za neopredeljene paciente 1300 pacientov, večina je bila pri upokojeni koncesionarki, in novega koncesionarja še ni, pacientov zdravnice, ki je odšla iz zdravstvenega doma maja letos, je okoli 500, pravijo.

V ZD Slovenska Bistrica imajo zapolnjene vse time družinske medicine, še vedno pa je odprt razpis za zaposlitev družinskega zdravnika, dodajajo.

